30 Yıllık Kuru Temizlemeci Açıkladı: İşte Giysilerdeki Ter Kokusunu Yıkamadan Gidermenin Yolu

Bazıları yaz mevsimini, bazıları ise kış aylarını çok sever. Ancak ortak olan şey, kimsenin ter kokusunu sevmemesidir. Yaz sıcaklarında giyilen kıyafetler, çok kısa süre içerisinde kötü ter kokularıyla kaplanırken, bu durumun önüne geçebilmek için sık sık kıyafetlerimizi yıkamamız gerekebilir.



KURU TEMİZLEMECİLERİN TER KOKUSUNU ENGELLEME SIRRI



Kıyafetleri gün aşırı yıkamak, hem onların kumaşlarına zarar verir, hem de makinemize kalıcı hasar verir. 30 yıldır kuru temizleme dükkanı işleten Mehmet usta, bu tür durumlarda uygulanması gereken adımları sıralayarak, ter kokusundan kurtulmak için çamaşırların yıkanmasının şart olmadığını söyledi.



Yaz sıcaklarında ortaya çıkan ter kokusunu engellemenin etkili yolları şu şekilde...