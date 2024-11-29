30 Yıllık Elektrik Ustası Açıkladı: Bu Cihazları Sakın 3'lü Prize Takmayın

NEDEN UZATMA KABLOSU KULLANMAMALIYIZ?

Uzatma kabloları, elektrik akımını bir noktadan diğerine taşımak için kullanılan basit bir araç gibi görünse de, yanlış kullanımda ciddi sonuçlara yol açabilir. İşte uzatma kablolarının neden tehlikeli olabileceğine dair bazı nedenler:

Aşırı Isınma: Yüksek güç tüketen cihazlar, uzatma kablolarında aşırı ısınmaya neden olabilir. Bu durum, kabloların erimesine ve yangın riskine yol açabilir.

Kısa Devre: Uzatma kablolarının aşırı yüklenmesi, kısa devreye neden olabilir. Kısa devre ise elektrik çarpması ve yangın gibi ciddi sonuçlar doğurabilir.

Voltaj Düşüşü: Uzun veya kalitesiz uzatma kabloları, voltaj düşüşüne neden olabilir. Bu durum, bağlı cihazların performansını olumsuz etkileyebilir ve cihaz ömrünü kısaltabilir.