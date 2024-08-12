30 Yıldır Kahvaltı Salonu İşleten Adem Usta Açıkladı: Menemeni Böyle Yapan Lezzetten Tavanın Dibini Sıyırıyor
Hem lezzeti hem de hazırlanışının kolay olması nedeniyle menemen, Türk mutfağının en çok yapılan yemekleri arasında yer alıyor. Buna rağmen, çok sık yapılan menemende herkesin yaptığı yaygın hatalar da yok değil. 30 yılı aşkın süredir kahvaltı salonu işleten Adem usta, lezzetli bir menemen için yapılması gerekenleri tek tek sıraladı.
Herkes tarafından sevilerek yenilen menemen, zaman zaman kamuoyunda da büyük tartışmalara neden oluyor. Çoğu insan menemenin soğanlı ya da soğansız yenileceğini tartışıyor olsa da, ustalar arasında menemeni en lezzetli şekilde hazırlamanın formülü sık sık sürtüşmelere neden oluyor.
İstanbul'un Balat semtinde kahvaltı salonu işleten ve 30 yılı aşkın süredir bu meslekte bulunan Adem usta ise lezzetli bir menemende olması gerekenleri ve hazırlanış aşamasını tek tek anlattı. Adem usta, menemenin lezzetini kaçıran hatalara dikkat çekerek, daha önce hiç yenilmediği kadar lezzetli bir yemek için yapılması gereken basit tüyoları anlattı.
İşte görenlerin tavayı sıyırdığı, eşsiz menemenin tarifi ve hazırlanışı...
25 Yıldır Gözlemeci İşleten Ayşe Teyze Açıkladı: Yufkaya 1 Kaşık Eklendiğinde Börek Çıtır Çıtır Oluy