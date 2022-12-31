30 dakika önce tüketildiğinde faydaları saymakla bitmiyor-Yemek sırasında su tüketimine dikkat!

Yemekte tüketilen suyun mide hacminin artmasına da sebebiyet vererek bir sonraki öğün sırasında besin tüketiminin artmasını sağladığını ifade ede uzmanlar, suyun yemek sırasında tüketilmemesini öneriyor.

Uzmanlar suyun yemeklerden 30 dakika önce tüketildiğinde ise faydalarının saymakla bitmediğini, bu durumun sindirimde oluşan problemleri, mide de oluşan reflü ve fazla kalori alımının önüne geçtiğini ifade etti.

İşte yemekten 30 dakika önce tüketilen suyun faydaları:

- Sindirim problemini,

- Fazla kalori alımını,

- Reflü oluşumunu,

- Mide hacminin artması gibi rahatsızlıkları önler.

DAHA FAZLA BESİN TÜKETİMİNİ ÖNLER

Öte yandan yemekten 30 dakika önce tüketilen su, beyine uyarı götürdüğü için daha fazla besin tüketimini önlemiş olur.

BİR KİŞİ GÜNDE KAÇ LİTRE SU TÜKETMELİDİR?

Bu tüketim ise kişinin kilosu ile doğrudan ilişkilidir, 60 kilo olan bir birey gün içerisinde ortalama olarak 2 litre bazında su tüketmesi gerekmektedir. Eğer kişi spor ve aktivite konusunda aktif ise daha fazla tüketimde söz konusu olabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem