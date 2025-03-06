3 Yıl Önce Tarlasında Ektiği Ürünlerle Başladı! Yaptığı İkram Şöhreti de Getirdi! Yeni Mesleği Çok Kazandırdı

Kendi tarlasından elde ettiği ürünlerle turşu kuran Koçer, pancar, domates, fasulye, sarımsak, gilaburu, salatalık, lahana ve acur gibi 20 farklı çeşit turşu üretiyor. Ürünlerinde hiçbir katkı maddesi kullanmadığını vurgulayan Koçer, "Başlangıçta sadece birkaç çeşit yapıyordum. Şimdi farklı yörelere özgü turşu çeşitleri araştırıyorum. Özellikle Sivas’a özgü dal turşusu çok ilgi görüyor. Bu yıl 600 bidon turşu kurarak satışa sundum" dedi.