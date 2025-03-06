3 Yıl Önce Tarlasında Ektiği Ürünlerle Başladı! Yaptığı İkram Şöhreti de Getirdi! Yeni Mesleği Çok Kazandırdı
Sivas’ın Gemerek ilçesinde yaşayan Burcu Mert Koçer, üç yıl önce tarlalarında yetiştirdiği organik ürünlerden turşu yapmaya başladı. Çevresine ikram ettiği turşuların beğenilmesi üzerine bu işi meslek haline getiren Koçer, kısa sürede üretimini artırarak satış yapmaya başladı.
Kaynak: DHA
Kendi tarlasından elde ettiği ürünlerle turşu kuran Koçer, pancar, domates, fasulye, sarımsak, gilaburu, salatalık, lahana ve acur gibi 20 farklı çeşit turşu üretiyor. Ürünlerinde hiçbir katkı maddesi kullanmadığını vurgulayan Koçer, "Başlangıçta sadece birkaç çeşit yapıyordum. Şimdi farklı yörelere özgü turşu çeşitleri araştırıyorum. Özellikle Sivas’a özgü dal turşusu çok ilgi görüyor. Bu yıl 600 bidon turşu kurarak satışa sundum" dedi.
BABASI EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ
Koçer, işini büyütme sürecinde en büyük desteği babası İlhami Mert’ten aldığını belirterek, "Babamla birlikte çalışıyoruz. Onun desteği benim için çok kıymetli. Kendi imkanlarımızla ürettiğimiz bu doğal ürünleri daha fazla insana ulaştırmayı amaçlıyorum" ifadelerini kullandı.
"HERKESİN DOĞAL ÜRÜNLERİ TATMASINI İSTİYORUM"
Katkı maddesi içermeyen doğal turşuların daha fazla kişi tarafından tüketilmesini arzuladığını söyleyen Koçer, "Günümüzde birçok ürün katkı maddesi içeriyor ve doğal tadını kaybediyor. Benim hedefim, çocuklardan yetişkinlere kadar herkesin bu doğal lezzetleri tatmasını sağlamak" diye konuştu.
Kızına destek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten İlhami Mert, "Bütün babalara sesleniyorum, kız çocuklarına destek olun. Onların yanında durmak, ayakta kalmalarını sağlar. Kızımın yaptığı işlerle gurur duyuyorum ve her zaman yanında olacağım" dedi.