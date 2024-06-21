3 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü: Amasyalı Ayşe nine 126 yaşında

Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan 5 çocuk ve 20 torun sahibi 126 yaşındaki Ayşe Bayrı, 3 padişah ile 12 cumhurbaşkanı dönemine tanıklık ederek yıllara meydan okuyor.

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Osmanlı'nın son üç padişahı Sultan II. Abdülhamit, Sultan V. Mehmed Reşad ve Sultan VI. Mehmed Vahdeddin ile Mustafa Kemal Atatürk'ten Recep Tayyip Erdoğan'a kadarki 12 cumhurbaşkanının dönemlerine tanıklık eden 5 çocuk sahibi Ayşe Bayrı'nın 20 de torunu bulunuyor.

3 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü: Amasyalı Ayşe nine 126 yaşında - Resim : 1Seçim çalışmaları sırasında farkına vardığı asırlık çınarın yaşına şaşırıp merak ederek evine giden Yeni Mahalle Muhtarı Celal Lafçı, “Ayşe ninemiz 126 yaşında. Türkiye’de aynı yaşta olan herhalde yoktur. Mahallemizde yaşaması ayrı bir gurur verici” dedi.

3 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü: Amasyalı Ayşe nine 126 yaşında - Resim : 2

Ayşe ninenin kızı Cemile Demirci, gününü dualar okuyarak geçiren annesinin evlatlarına hacca gitmeyi tavsiye ettiğini söyledi.

BELEDİYE BAŞKANI DA ZİYARET ETTİ

Suluova Belediye Başkanı Rıfat Uzun da Türkiye’nin en yaşlısı olan Ayşe Bayrı’yı ziyaret etti. Başkan Uzun, elini öpüp hayır duasını istediği 1 Temmuz 1898 doğumlu Bayrı’nın sağlık durumu hakkında çocuklarından bilgi aldı.

Kaynak: İHA

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Cumhurbaşkanlığı Amasya
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