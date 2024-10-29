3 Bin Yıllık Hasat Geleneği Başladı: Köyüler Binbir Zorlukla Topluyor, Tam Şifa Deposu
Balıkesir’in Edremit ilçesinde zeytinyağı hasat sezonu zorlu koşullarda devam ediyor. Türkiye’nin önde gelen zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden olan Edremit’te, köylüler ağaçlardan zeytin toplamak için yoğun emek harcıyor. Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, zeytinyağının üretim sürecinin oldukça zahmetli olduğuna dikkat çekti.
Kaynak: İHA
Ahmet Çetin, zeytinyağının pahalı olmayı hak eden bir besin olduğunu belirterek, “Ağaçlardan zeytin toplamak, göründüğü kadar kolay değil. Makineler yardımıyla toplama işlemi yapılıyor ancak bu makineleri uzun süre havada tutmak, sallanan rezonanslı makinelerle çalışmak büyük bilek gücü gerektiriyor. Kadınlarımız ise topladıkları zeytinleri yerden seçiyor. Zeytinler daha sonra yapraklarından ayrılıyor, yıkanıyor, taşları kırılarak hamur haline getiriliyor. Kuvvetli makinelerde yağı, suyu ve posası ayrılıyor. Son aşamada ise kimyasal analizler, filtreleme, tenekeleme ve etiketleme işlemleri yapılıyor” dedi. Çetin, Edremit zeytinyağının kalitesinin yüksek olduğunu vurguladı.
ZEYTİNYAĞININ FAYDALARI
Zeytinyağı, kalp sağlığı açısından oldukça faydalı bileşenler içeriyor. Özellikle Akdeniz tipi beslenme alışkanlığı olan kişilerde, kalp hastalıkları riski daha düşük bulunuyor. Zeytinyağındaki bileşikler, damarların sertleşmesini önleyerek kan basıncını düzenliyor. Ayrıca, felç riskini azaltma konusunda önemli bir rol oynayan polifenoller sayesinde kolesterol seviyeleri kontrol altında tutuluyor.
Cilt sağlığı açısından da önemli bir yere sahip olan zeytinyağı, E vitamini ve antioksidan içeriği sayesinde cildi nemlendiriyor, kırışıklık oluşumunu azaltıyor ve ciltteki çatlakları gidermeye yardımcı oluyor. Ayrıca, zeytinyağı saç sağlığına da katkı sağlıyor. Saç derisini nemlendiriyor, kaşıntı ve kuruluğu önleyerek saçların daha sağlıklı ve parlak görünmesini sağlıyor. Saç dökülmesini engellediği gibi, saçların uzamasına da destek veriyor.
Zeytinyağı, hem sağlık üzerindeki faydaları hem de zorlu üretim süreciyle sofralarımıza değerli bir besin olarak ulaşıyor.