3 Bin 500 Yıllık Mumyalarda Bulundu! Meğer Sırrı Buymuş

"Cell" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Tarım Havzası'ndaki mumyalarda 2003 yılında keşfedilen "beyaz maddeler" incelenmeye alındı.

DNA testi yapılan bu maddelerde, inek ve keçi DNA'sı tespit edilmesinin yanı sıra, kefir peynirinde sıklıkla bulunan "Lactobacillus kefiranofaciens" ve "Pichia kudriavzevii" gibi bakteri türleri de belirlendi.

"bugüne kadar keşfedilen, bilinen en eski peynir örneği" olduğunu aktaran araştırmacılardan Fu Çiaomey, eski insanların yeme alışkanlıklarını aydınşatabileceğini aktardı.

Keşfin önemine dikkat çeken Fu, "Peynir gibi gıda maddelerinin binlerce yıl boyunca korunması, son derece zordur. Bu da bunu nadir ve değerli bir fırsat haline getirmektedir” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA