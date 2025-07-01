28 Yıl Önce Ölen Prenses Diana Bir Günde 20 Milyon Lira Kazandırdı

Paris'te 1997 yılında hayatını kaybeden Prenses Diana'nın "şefkatli elbise" adı verilen kıyafeti, açık artırmada 520 bin dolara satıldı. Satın alan kişi, elbiseyi nasıl sergileyeceğini de duyurdu.

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28 Yıl Önce Ölen Prenses Diana Bir Günde 20 Milyon Lira Kazandırdı
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İngiltere kraliyet ailesinin en ikonik figürlerinden olan ve uzun yıllar moda dünyasına yön veren Prenses Diana, ölümünün üzerinden 28 yıl geçse de hala stiliyle yeni kuşağa ilham oluyor. Son olarak Bellville Sassoon tarafından tasarlanan ve Diana'nın birçok kez giydiği ipek çiçek desenli elbise, Los Angeles Beverly Hills'teki bir açık artırmada 520 bin dolar (20.721.00 TL) karşılığında satıldı.

Prenses Diana'nın bu elbiseyi en çok hastane ziyaretlerinde giymesi sebebiyle "şefkatli elbise" edı veriliyordu. Diana'nın 1988 ila 1992 arasında birçok kez giydiği bu özel elbiseyi, sanal müzesi The Princess Diana Museum'da sergilemeyi planladığını belirten Renae Plant satın aldı.

28 Yıl Önce Ölen Prenses Diana Bir Günde 20 Milyon Lira Kazandırdı - Resim : 1

300'DEN FAZLA PARÇA SATILDI

Açık artırmada Diana'ya ait giysi ve hatıra eşyalarından oluşan 300'den fazla parça satışa sunuldu. Eski Galler Prensesi'nin Catherine Walker tarafından tasarlanan beyaz elbisesi 455 bin dolara satılırken, tasarımcı Bruce Oldfield'ın tasarladığı kıyafet de 260 bin dolara satıldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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