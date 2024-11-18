25 Yıllık Terzi Açıkladı: Ütü Tabanındaki Lekeler Bu Yöntemle Tek Hamlede Siliniyor

Ütü, kıyafetlerimizi ütülemek için kullandığımız, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Ancak zamanla ütü tabanında biriken lekeler, hem ütünün performansını düşürür hem de kıyafetlerimize zarar verebilir. Bu nedenle ütü tabanını temizlemek oldukça önemlidir.