25 Yıllık Terzi Açıkladı: Ütü Tabanındaki Lekeler Bu Yöntemle Tek Hamlede Siliniyor
25 yıllık terzi, ütü tabanındaki yanık izlerini tek hamlede çıkaracak yöntemi açıkladı. İlk bakışta oldukça ilginç olan bu yöntemle ütünüz yeni alınmış gibi tertemiz olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Ütü, kıyafetlerimizi ütülemek için kullandığımız, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Ancak zamanla ütü tabanında biriken lekeler, hem ütünün performansını düşürür hem de kıyafetlerimize zarar verebilir. Bu nedenle ütü tabanını temizlemek oldukça önemlidir.
25 yıllık terzi, ütü temizliği konusunda herkesi şaşırttı. Videoda, terzi ütü tabanını ağrı kesici ile ovalıyor ve inanılmaz sonuçlar alıyordu.
Ağrı kesicilerin ana bileşeni olan asetaminofen, hafif bir aşındırıcı özelliğe sahiptir. Bu özellik, ütü tabanındaki hafif lekeleri çıkarmada etkili olabilir. Ancak ağrı kesicinin ütü tabanına zarar verme riski de vardır. Özellikle teflon kaplama ütülerde ağrı kesici kullanmak, kaplamaya zarar verebilir.
Ütü tabanını temizlemek için özel olarak üretilmiş temizleme solüsyonları veya sirke gibi doğal yöntemler de tercih edilebilir.