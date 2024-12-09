25 Yıllık Servis Ustası Hilesini Açıkladı: Bulaşık Makinesindeki Gizli Bölme Meğer Bu İşe Yarıyor

Bulaşık makinelerinin iç kısmında, deterjan haznesinin genellikle hemen üstünde veya yanında küçük bir bölme bulunur. Bu bölme, ön yıkama işlemi için tasarlanmıştır. Pek çok kişi bu bölmenin varlığından haberdar olmasa da, bulaşıkların daha temiz bir şekilde yıkanmasında önemli bir rol oynar.