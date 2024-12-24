25 Yıllık Pazarcı Her Hafta Uyguladığı Sırrı Açıkladı: Domates Böyle Yapınca Hiç Çürümüyor

DOMATESLERİN NASIL SAKLANMASI GEREKİR?

Domatesleri buzdolabında saklamak, tatlarını olumsuz etkileyebilir ve çürümelerine neden olabilir. Bunun yerine serin ve karanlık bir yerde saklamak daha uygun olacaktır.

Güneş ışığı, domateslerin olgunlaşmasını hızlandırır ve çürümelerine neden olur. Bu nedenle, domatesleri direkt güneş ışığı almayan bir yerde saklayın.

Domateslerin sap kısmında çürüme belirtisi varsa, bu kısım diğer kısımlara da bulaşabileceği için hemen temizlenmelidir.

Henüz tam olgunlaşmamış domatesleri oda sıcaklığında bekletebilirsiniz. Ancak olgunlaştıktan sonra hemen tüketmeniz önerilir.