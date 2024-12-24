25 Yıllık Pazarcı Her Hafta Uyguladığı Sırrı Açıkladı: Domates Böyle Yapınca Hiç Çürümüyor
Domates, doğru saklanmadığında kısa sürede bozulabiliyor. Peki, domateslerinizi daha uzun süre taze tutmak için neler yapabilirsiniz? 25 yıllık pazarcı her hafta uyguladığı sırrını açıkladı. İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Kahvaltılar, ana yemekler ve salatalarda bol bol kullanılan domatesin çürümesini engelleyecek yöntem ortaya çıktı. 25 yıllık pazarcı esnafı, her hafta domatese uyguladığı yöntemi açıkladı. Meğer bu sayede domatesler haftalarca çürümüyor ve daha uzun süre kullanılabiliyormuş.
Yüksek nem, domateslerin çürümesine neden olan en büyük etkenlerden biridir. Bu nedenle, domatesleri saklarken havadar ve kuru bir ortam tercih etmek önemlidir. Ayrıca, domatesler aşırı sıcak veya soğuk ortamlarda da çabuk bozulur. Ideal saklama sıcaklığı 18-22°C arasındadır.
DOMATESLERİN NASIL SAKLANMASI GEREKİR?
Domatesleri buzdolabında saklamak, tatlarını olumsuz etkileyebilir ve çürümelerine neden olabilir. Bunun yerine serin ve karanlık bir yerde saklamak daha uygun olacaktır.
Güneş ışığı, domateslerin olgunlaşmasını hızlandırır ve çürümelerine neden olur. Bu nedenle, domatesleri direkt güneş ışığı almayan bir yerde saklayın.
Domateslerin sap kısmında çürüme belirtisi varsa, bu kısım diğer kısımlara da bulaşabileceği için hemen temizlenmelidir.
Henüz tam olgunlaşmamış domatesleri oda sıcaklığında bekletebilirsiniz. Ancak olgunlaştıktan sonra hemen tüketmeniz önerilir.
BUZLU SUYA BATIRIN
Domatesleri yıkamadan önce buzlu suya batırmak, dış kabuklarında koruyucu bir tabaka oluşturarak bozulmayı geciktirir. Ancak bu yöntem uzun süreli saklama için uygun değildir.
Sirke veya limon suyu gibi asidik bir sıvıya batırılmış pamuk ile domateslerin sap kısımlarını sarabilirsiniz. Asit, bakterilerin üremesini engelleyecektir.
Domatesleri hava almayan kaplarda saklamak, bozulmalarını yavaşlatır.