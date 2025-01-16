25 Yıllık Kuru Temizlemeci Hilesini Açıkladı: Sararan Gömlek Yakasını 5 Dakikada Bembeyaz Yapıyor

KARBONAT VE SİRKE

Karbonatın leke çıkarma özelliği ve sirkenin dezenfekte etme özelliği bir araya geldiğinde, sararmış yakalar için güçlü bir ikili oluşturur. Yarım bardak karbonatı bir bardak sirke ile karıştırın ve bu karışımı lekeli bölgeye uygulayın. 30 dakika beklettikten sonra çamaşır makinesinde yıkayın.

LİMON SUYU VE TUZ

Limon suyunun asit özelliği ve tuzun temizleyici etkisi, sararan yakalarda etkili sonuçlar verir. Bir limonun suyunu sıkarak lekeli bölgeye uygulayın ve üzerine biraz tuz serpin. Güneşte birkaç saat beklettikten sonra çamaşır makinesinde yıkayın.