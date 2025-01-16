25 Yıllık Kuru Temizlemeci Hilesini Açıkladı: Sararan Gömlek Yakasını 5 Dakikada Bembeyaz Yapıyor
25 yıllık kuru temizlemeci, gömlek yakalarında oluşan sararmaları çıkarmanın hilesinin açıkladı. İşte evde bulunan basit malzemelerle, gömlek yakalarınızı ilk günkü gibi bembeyaz yapacak en etkili yöntem...
Kaynak: Haber Merkezi
Gömlek yakalarının zamanla sararması, kötü bir izlenim bırakır hem de kıyafetlerimizin ömrünü kısaltır. Ancak kuru temizlemeciler gömlek yakalarındaki sarı lekeleri yok etmenin hilesini açıkladı. Evde bulunan basit malzemelerle, gömlek yakalarınızı ilk günkü gibi bembeyaz yapacak en etkili yöntem ortaya çıktı.
KARBONAT VE SİRKE
Karbonatın leke çıkarma özelliği ve sirkenin dezenfekte etme özelliği bir araya geldiğinde, sararmış yakalar için güçlü bir ikili oluşturur. Yarım bardak karbonatı bir bardak sirke ile karıştırın ve bu karışımı lekeli bölgeye uygulayın. 30 dakika beklettikten sonra çamaşır makinesinde yıkayın.
LİMON SUYU VE TUZ
Limon suyunun asit özelliği ve tuzun temizleyici etkisi, sararan yakalarda etkili sonuçlar verir. Bir limonun suyunu sıkarak lekeli bölgeye uygulayın ve üzerine biraz tuz serpin. Güneşte birkaç saat beklettikten sonra çamaşır makinesinde yıkayın.
ÇAMAŞIR SODASI
Çamaşır sodası, güçlü bir temizleyici ve beyazlatıcıdır. Bir litre suya yarım su bardağı çamaşır sodası ekleyerek hazırladığınız karışımda lekeli bölgeyi bekletin. Ardından çamaşır makinesinde yıkayın.
BEBEK ŞAMPUANI
Bebek şampuanı, hem nazik hem de etkili bir temizleyicidir. Bir litre suya bir çorba kaşığı bebek şampuanı ekleyerek hazırlayacağınız karışımla lekeli bölgeyi ovun ve bekletin. Daha sonra çamaşır makinesinde yıkayın.
SOĞUK SU HİLESİ
Gömleklerinizin üzerinde leke oluştuğunda hemen müdahale edin. Leke ne kadar uzun süre bekletilirse o kadar inatçı hale gelir. Leke çıkarma işlemi sırasında sıcak su yerine soğuk su kullanın. Sıcak su, lekenin kumaşa daha fazla işlemesine neden olabilir. Güneş ışığı doğal bir beyazlatıcıdır. Güneş ışığına maruz bırakmak, leke çıkarma işlemini hızlandırabilir.