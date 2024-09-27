25 Yıllık İşine Alerjisi çıktı: Senelerdir Baş Ağrısının Nedeni Meğer Buymuş

"MESLEĞİMİ DEĞİŞTİRMEYİ PLANLIYORUM"

1998’de başladığı çiçekçilik mesleğini bırakmayı asla düşünmediğini vurgulayan Kuvan, “Ancak sağlık her şeyden önemli. Genç yaşta olduğum için mesleğimi değiştirmek istiyorum. Bu durum psikolojik olarak da beni etkiledi; evde bile çiçekleri görmek istemiyorum. İş yerinde gündüzleri 7-8 saat dışarıda kalıyor, içeri girip çıkıyorum. Böyle bir durumu asla düşünmemiştim. Yeni bir hayatın beni beklediğini hissediyorum” diye ekledi.