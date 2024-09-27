25 Yıllık İşine Alerjisi çıktı: Senelerdir Baş Ağrısının Nedeni Meğer Buymuş
1998 yılında başladığı mesleğine alerjisi çıktı. Hayatının şokunu yaşayan Mevlüt Kuvan, mesleki açıdan yıkıldığını açıklayarak psikolojisinin bozulduğunu söyledi.
Kaynak: İHA
Ordu'da 25 yıldır çiçekçilik yapan Mevlüt Kuvan, sağlık sorunları nedeniyle gittiği özel hastanede yaptırdığı testle yeşil yapraklı bitkilere alerjisi olduğunu öğrendi. Altınordu ilçesinde çiçekçilik yapan Kuvan, Kovid-19 salgınında tedavi gördükten sonra domuz gribine yakalanmıştı.
Doktorunun önerisiyle test yaptıran Kuvan, ilk testin sonucunu görünce şaşırdı ve aynı testi bir kez daha yaptırmaya karar verdi. İkinci test de aynı şekilde pozitif çıkınca, 25 yıllık mesleğinin sağlığını olumsuz etkilediğini fark etti. İş yerinde sürekli yaşadığı baş ağrısı ve uykusuzluk sorunlarının bu alerjiden kaynaklandığını anladı.
"MESLEKİ AÇIDAN YIKILDIM"
Çok sevdiği mesleğine alerjisi olduğunu öğrendiğinde adeta yıkıldığını belirten Mevlüt Kuvan, “Aslında 25 yıldır çiçekçilik yaptığımı ve bu sürede sağlığımın bozulduğunu yeni fark ettim.
Dükkanda sürekli sorunlar yaşıyordum ama bunların nedenini hiç yeşil bitkilerle ilişkilendirmemiştim. Baş ağrısı ve uykusuzluk gibi sıkıntılar yaşıyordum, ama her seferinde bunun yorgunluk veya koku kaynaklı olduğunu düşünüyordum” dedi.
"MESLEĞİMİ DEĞİŞTİRMEYİ PLANLIYORUM"
1998’de başladığı çiçekçilik mesleğini bırakmayı asla düşünmediğini vurgulayan Kuvan, “Ancak sağlık her şeyden önemli. Genç yaşta olduğum için mesleğimi değiştirmek istiyorum. Bu durum psikolojik olarak da beni etkiledi; evde bile çiçekleri görmek istemiyorum. İş yerinde gündüzleri 7-8 saat dışarıda kalıyor, içeri girip çıkıyorum. Böyle bir durumu asla düşünmemiştim. Yeni bir hayatın beni beklediğini hissediyorum” diye ekledi.