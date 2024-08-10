25 Yıldır Gözlemeci İşleten Ayşe Teyze Açıkladı: Yufkaya 1 Kaşık Eklendiğinde Börek Çıtır Çıtır Oluyor

Öncelikle bu adımların hazır yufkalar için geçerli olmadığını bilmekte fayda var. Harika bir börek yapmak istiyorsanız, hamur açmayı öğrenmek zorundasınız.



Evde yufka açmak, temel taşlarından biri olarak kabul edilir. Oldukça zahmetli olan bu uygulama biraz sabır, dikkat ve ustalık ister. Hazırlıklar yapıldığında hamurunuz ne sert ne de çok yumuşak olmalıdır. Sonrasında dikkat etmeniz gerekenler ise un ve su miktarıdır. Ancak bu haberde anlatılacak püf noktası, yufkanıza bir kaşık kadar ekleyeceğiniz maden suyunda yatmakta.



YUFKA AÇARKEN MADEN SUYU KULLANIN



Bu fikir sizi korkutmuş olabilir. Maden suyunun acı tadının yufkaya geçeceğini düşünerek endişelenebilirsiniz. Ancak bir kaşık maden suyu, yufkanın lezzetini hiçbir şekilde değiştirmemekte.

Bu küçük dokunuş, yufkanızın hem daha rahat açılmasını hem de incecik olmasını sağlayacak. Ayrıca yaptığınız yufkalarınızı buzlukta saklayarak daha uzun süre taze kalmasını sağlayabilirsiniz.









