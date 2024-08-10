25 Yıldır Gözlemeci İşleten Ayşe Teyze Açıkladı: Yufkaya 1 Kaşık Eklendiğinde Börek Çıtır Çıtır Oluyor
Börek yaparken uygulayacağınız birkaç basit tüyo, böreğinizin fırında puf gibi kabarmasını ve kesilirken çıtır çıtır olmasını sağlıyor. Usta börekçilerin sakladığı sırrı 25 yıldır gözlemeci dükkanı işeten Ayşe teyze açıkladı.
Balkanlar ve Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan börek, ustalıkla yapılmadığı halde oldukça sıradan bir yiyeceğe dönüşüyor.
Börek hakkında birçok tarif bulunsa da, iyi bir böreğin en önemli noktası, yufkasında salı. Son zamanlarda birçok insan, daha basit olması için hazır yufka ile börek yapmayı tercih ediyor olsa da, börek açarken dikkat etmeniz gereken noktaları 25 yıldır gözlemeci dükkanı işleten Ayşe teyze açıkladı.
İşte efsane lezzette bir börek için uygulanması gereken adımlar:
Öncelikle bu adımların hazır yufkalar için geçerli olmadığını bilmekte fayda var. Harika bir börek yapmak istiyorsanız, hamur açmayı öğrenmek zorundasınız.
Evde yufka açmak, temel taşlarından biri olarak kabul edilir. Oldukça zahmetli olan bu uygulama biraz sabır, dikkat ve ustalık ister. Hazırlıklar yapıldığında hamurunuz ne sert ne de çok yumuşak olmalıdır. Sonrasında dikkat etmeniz gerekenler ise un ve su miktarıdır. Ancak bu haberde anlatılacak püf noktası, yufkanıza bir kaşık kadar ekleyeceğiniz maden suyunda yatmakta.
YUFKA AÇARKEN MADEN SUYU KULLANIN
Bu fikir sizi korkutmuş olabilir. Maden suyunun acı tadının yufkaya geçeceğini düşünerek endişelenebilirsiniz. Ancak bir kaşık maden suyu, yufkanın lezzetini hiçbir şekilde değiştirmemekte.
Bu küçük dokunuş, yufkanızın hem daha rahat açılmasını hem de incecik olmasını sağlayacak. Ayrıca yaptığınız yufkalarınızı buzlukta saklayarak daha uzun süre taze kalmasını sağlayabilirsiniz.