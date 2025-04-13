2100 Yılında Nüfus Dengesinde Büyük Değişim! Nüfus Patlaması Yaşayacak Ülkeler Belli Oldu, Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
Dünya nüfusunda 2100 yılına kadar yaşanması beklenen dönüşümün ilk sinyalleri şimdiden verilmeye başlandı. Uluslararası araştırma kurumlarının ve Birleşmiş Milletler’in yayımladığı projeksiyonlara göre, yüzyılın sonuna doğru küresel demografik tablo köklü biçimde değişecek. Gelişmekte olan ülkeler hızla nüfus artışı yaşarken, bazı gelişmiş ülkelerde ise azalma dikkat çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Demografik dönüşümün baş aktörlerinden biri Afrika kıtası olacak. Genç nüfusu ve yüksek doğurganlık oranlarıyla kıtanın birçok ülkesi dünya sıralamasında üst sıralara tırmanacak. Öte yandan Asya ülkeleri, büyüme hızında düşüş yaşasa da kalabalık nüfuslarını koruyarak listede güçlü konumlarını sürdürecek.
2100’DE NÜFUSU EN YÜKSEK OLACAK ÜLKELER
Yüzyılın sonunda nüfusu en fazla olacak ülkelerin tahmini sıralaması ve öngörülen sayılar şöyle:
HİNDİSTAN – 1 MİLYAR 90 MİLYON
Hindistan, yavaşlayan artış hızına rağmen zirvedeki yerini koruyacak.
NİJERYA – 791 MİLYON
Afrika’nın demografik lideri konumuna yükselecek.
ÇİN – 732 MİLYON
Yaşlanan nüfusu nedeniyle gerilese de ilk üçte kalmayı başaracak.
ABD – 336 MİLYON
Göçmen politikaları sayesinde istikrarını sürdürecek.
PAKİSTAN – 316 MİLYON
Güney Asya’da nüfus yoğunluğunu artırmaya devam edecek.
DEMOKRATİK KONGO – 296 MİLYON
Afrika’nın merkezindeki bu ülke önemli bir nüfus gücü haline gelecek.
ENDONEZYA – 284 MİLYON
Asya-Pasifik bölgesindeki etkisini koruyacak.
ETİYOPYA – 191 MİLYON
Doğu Afrika’nın öne çıkan ülkelerinden biri olacak.
TANZANYA – 186 MİLYON
Yüksek doğum oranlarıyla üst sıralarda yer bulacak.
MISIR – 160 MİLYON
Kuzey Afrika’nın en kalabalık ülkesi olmayı sürdürecek.
TÜRKİYE'NİN 2100 YILINDAKİ NÜFUS TABLOSU
Birleşmiş Milletler verilerine göre, Türkiye'nin 2100 yılına kadar nüfusunun yaklaşık 89 milyon civarında olması bekleniyor. Doğum oranlarının düşmesi ve yaşlanan toplum yapısı, büyüme hızını sınırlayan başlıca etkenler arasında yer alıyor.
Buna karşın Türkiye’nin sahip olduğu genç iş gücü, jeopolitik konumu ve göç stratejileri, ülkeyi bölgesel bir aktör olarak güçlü kılmayı sürdürecek. Bu tablo, Türkiye’yi ilk 10'a sokmasa da demografik olarak önemli bir konumda tutmaya devam edecek.