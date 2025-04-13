2100 Yılında Nüfus Dengesinde Büyük Değişim! Nüfus Patlaması Yaşayacak Ülkeler Belli Oldu, Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı

TÜRKİYE'NİN 2100 YILINDAKİ NÜFUS TABLOSU

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Türkiye'nin 2100 yılına kadar nüfusunun yaklaşık 89 milyon civarında olması bekleniyor. Doğum oranlarının düşmesi ve yaşlanan toplum yapısı, büyüme hızını sınırlayan başlıca etkenler arasında yer alıyor.

Buna karşın Türkiye’nin sahip olduğu genç iş gücü, jeopolitik konumu ve göç stratejileri, ülkeyi bölgesel bir aktör olarak güçlü kılmayı sürdürecek. Bu tablo, Türkiye’yi ilk 10'a sokmasa da demografik olarak önemli bir konumda tutmaya devam edecek.