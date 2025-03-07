21 Yıl Kesinleşmiş Cezası Olan 14 Kişi Kıskıvrak Yakalandı
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından toplamda 21 yıl 1 ay 20 gün hapis cezaları bulunan 14 kişi yapılan operasyonlar sonucu yakalandı.
Erzincan'da haklarında toplam 21 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda toplamda 21 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 şahıs yakalandı.
Polis ekiplerince son 1 hafta içerisinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 şahıs yakalandı. Şahıslar adliyeye sevk edildikten sonra cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA