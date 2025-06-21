21 HAZİRAN YAZ GÜNDÖNÜMÜ: 21 Haziran Yaz Gündönümü'nde En Uzun Gün mü Yaşanacak? En Uzun Gündüz Kaç Saat?

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21 Haziran 2025 tarihi itibarıyla Yaz Gündönümü Kuzey Yarım Küre’de gerçekleşiyor. Güneş’in Yengeç Dönencesi’ne dik açıyla geldiği bu özel gün, Kuzey Yarım Küre için yılın en uzun günü ve en kısa gecesi anlamına geliyor. Aynı zamanda bu tarih, resmi olarak yaz mevsiminin başlangıcı kabul ediliyor.

Peki yaz gündönümü nedir, bu tarihte neler değişir? İşte 21 Haziran Yaz Gündönümü hakkında merak edilenler...

YAZ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?

Yaz gündönümü, Güneş’in kuzey yarımküreye en dik açıyla geldiği ve gündüz süresinin yıl boyunca en uzun yaşandığı gün olarak tanımlanır. Bu özel gün, her yıl yaklaşık olarak 21 Haziran tarihinde gerçekleşir. Aynı anda Güney Yarım Küre’de ise kış gündönümü yaşanır; yani en uzun gece ve en kısa gündüz bu bölgede gözlemlenir.

21 HAZİRAN'DA NELER DEĞİŞİR?

Kuzey Yarım Küre'de en uzun gündüz, Güney Yarım Küre’de en uzun gece yaşanır.

Güneş ışınları Yengeç Dönencesi’ne dik açıyla düşer.

Kuzey Yarım Küre’de yaz mevsimi, Güney Yarım Küre’de kış mevsimi başlar.

Gölgelerin en kısa olduğu gün yaşanır.

Yengeç Dönencesi'nde (örneğin Mısır çevresi) öğle vakti gölge sıfırlanır.

Kuzey Kutup Dairesi’nde 24 saat gündüz, Güney Kutup Dairesi’nde ise 24 saat gece yaşanır.



EN UZUN GÜN HANGİ ŞEHİRDE YAŞANACAK?

Türkiye’de 21 Haziran’da en uzun gündüz süresi Sinop’ta ölçülürken, en kısa gece de yine burada yaşanır. Kış gündönümü olan 21 Aralık tarihinde ise Hatay en uzun gündüzü yaşar.



GÜNDÖNÜMÜ YILDA KAÇ KEZ OLUR?

Gündönümleri yılda iki kez gerçekleşir:

21 Haziran-Yaz Gündönümü

21 Aralık-Kış Gündönümü

Bu tarihler, dünyanın eksen eğikliği ve Güneş etrafındaki hareketine bağlı olarak gündüz-gece sürelerinde ciddi değişikliklerin yaşandığı noktalardır.

Kaynak: Haber Merkezi