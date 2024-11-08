205 Kilodan 95 Kiloya Düştü: 1,5 Yılda 110 Kilo Vermenin Sırrını Açıkladı

"GÜNLÜK 3 LİTRE KOLA İÇİYORDUM"

Çotuk, olay sonrasında aşırı miktarda gazlı içecekler ve yiyecekleri tükettikçe hızla kilo aldığını ve bu durumun hayatını ciddi şekilde zorlaştırdığını ifade etti. Ameliyatın kendisi için son çare olduğunu söyleyen Çotuk, “Günlük neredeyse 3 litre kola içiyordum. Oturduğumda iki dürümü yiyor, yine de doymuyordum. Eskiden üç basamaklı merdivenden çıkmak bile zordu; şimdi 7-8 kat çıkabiliyorum, nefes almam düzeldi, aşırı terlemem sona erdi. Gece uykum bile çok daha kaliteli" dedi.