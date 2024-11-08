205 Kilodan 95 Kiloya Düştü: 1,5 Yılda 110 Kilo Vermenin Sırrını Açıkladı
Karaman'da evlendikten sonra 9 ayda 65 kilo alarak 205 kiloya ulaşan 30 yaşında bir çocuk babası Sefa Çotuk, 1,5 yıl boyunca uygulanan sıkı diyet sayesinde toplamda 110 kilo verdi.
Kaynak: AA
Karaman'da 2021 yılında evlendikten sonra 9 ayda 65 kilo alarak 205 kiloya ulaşan 30 yaşında bir çocuk babası Sefa Çotuk, nefes almakta zorlanarak günlük yaşadıklarını sürdüremez hale geldi. Kısa bir süre sonra dünyaya gelen bebeğiyle ilgilenmekte dahi güçlük çeken Çotuk, 2022'de mide küçültme operasyonu olmaya karar verdi. Ameliyatın ardından 1,5 yıl boyunca uygulanan sıkı diyet sayesinde toplamda 110 kilo verdi.
"GÜNLÜK 3 LİTRE KOLA İÇİYORDUM"
Çotuk, olay sonrasında aşırı miktarda gazlı içecekler ve yiyecekleri tükettikçe hızla kilo aldığını ve bu durumun hayatını ciddi şekilde zorlaştırdığını ifade etti. Ameliyatın kendisi için son çare olduğunu söyleyen Çotuk, “Günlük neredeyse 3 litre kola içiyordum. Oturduğumda iki dürümü yiyor, yine de doymuyordum. Eskiden üç basamaklı merdivenden çıkmak bile zordu; şimdi 7-8 kat çıkabiliyorum, nefes almam düzeldi, aşırı terlemem sona erdi. Gece uykum bile çok daha kaliteli" dedi.
Çotuk, fazla kiloları nedeniyle eşi ve çocuklarıyla günlük aktivitelerin mümkün olmadığını belirtti. Yeni doğan çocuğunu kucağına bile alamamanın kendisini çok üzdüğünü vurgulayan Çotuk, “Kızımla oynamakta zorlanıyordum, hareket edemiyordum. Şimdi ise birlikte vakit geçiriyoruz. Hayatımda ciddi bir rahatlama oldu, bunun için çok şükrediyorum" ifadesini kullandı.
İşte size, kilo verme sürecinizi destekleyecek doğal besinler ve karışımlar...
METABOLİZMAYI HIZLANDIRAN İÇECEKLER
Yeşil Çay Mucizesi: İçerdiği antioksidanlar ve kateşinler sayesinde metabolizmayı hızlandıran yeşil çay, yağ yakımını destekler ve iştahı azaltır. Günde 2-3 fincan tüketerek kilo verme sürecinizi destekleyebilirsiniz.
Elma Sirkesinin Gücü: Elma sirkesi, içerdiği asetik asit ile yağ depolanmasını engeller, kan şekerini dengeer ve iştahı bastırır. Bir bardak suya 1-2 yemek kaşığı elma sirkesi ekleyerek yemeklerden önce tüketebilirsiniz.
Zencefilin Faydaları: Zencefil, metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını destekler, sindirimi kolaylaştırır ve şişkinliği azaltır. Zencefil çayını, yemeklerinize ekleyerek veya sabahları zencefilli su içerek tüketebilirsiniz.
TOK TUTAN VE BESLEYEN GIDALAR
Chia Tohumlarının Enerjisi: Yüksek lif içeriği sayesinde uzun süre tok tutan chia tohumları, omega-3 yağ asitleri ile enerji verir. Su, yoğurt veya smoothie'lerinize ekleyerek tüketebilirsiniz.
Yeşil Yapraklı Sebzelerin Gücü: Kalorisi düşük, besin değeri yüksek olan yeşil yapraklı sebzeler, vücudunuza gerekli vitamin ve mineralleri sağlar. Salatalarda, smoothielerde veya yemeklerde kullanabilirsiniz.
Limonun Canlandırıcı Etkisi: C vitamini deposu olan limon, yağ yakımını hızlandırır ve vücudu alkali hale getirerek sindirimi destekler. Sabahları aç karnına limonlu ılık su içerek güne zinde başlayabilirsiniz.
Yoğurdun Faydaları: Probiyotik içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenleyen yoğurt, tokluk hissi verir. Meyve, yulaf veya chia tohumu ile tüketebilirsiniz.
Bitter Çikolatanın Lezzeti: Yüksek kakao oranı sayesinde antioksidan kaynağı olan bitter çikolata, tatlı krizlerini sağlıklı bir şekilde atlatmanıza yardımcı olur. Günde birkaç parça tüketebilirsiniz.
DOĞAL KARIŞIMLAR
Zencefil, Limon ve Bal Karışımı: Bu karışım, metabolizmayı hızlandırır, sindirimi destekler ve enerjinizi artırır.
Chia Tohumlu Detox Suyu: Tok tutar, sindirimi kolaylaştırır ve metabolizmayı destekler.
Yeşil Smoothie: Düşük kalorili ve besleyici bir öğün olarak kilo verme sürecinizi hızlandırabilir.
Zerdeçallı Süt: Antiinflamatuar özellikleriyle vücuttaki iltihabı azaltır ve yağ yakımını hızlandırır.