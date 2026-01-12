2026 Altın Küre’de Kazananlar Belli Oldu! Hollywood Bu Sonuçları Konuşuyor! İşte Kazananların Tam Listesi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2026 Altın Küre Ödülleri’nde ödüller sahiplerini buldu. Televizyon kategorilerinde Netflix’in ses getiren mini dizisi “Adolescence”, en iyi mini dizi dahil dört dalda ödül alarak gecenin en çok konuşulan yapımlarından biri oldu. Komedi dalında “The Studio”, drama dalında ise “The Pitt” yılın en iyi dizileri seçildi.

Sinema tarafında Leonardo DiCaprio’nun başrolünü üstlendiği “One Battle After Another”, en iyi komedi/müzikal filmi ve en iyi yardımcı kadın oyuncu (Teyana Taylor) ödülleri başta olmak üzere toplam dört Altın Küre kazandı.

Oyunculuk ödüllerinde dikkat çeken bir diğer gelişme ise “The Secret Agent” filmiyle Wagner Moura’nın drama dalında en iyi erkek oyuncu seçilmesi oldu. Moura, bu başarıyla Altın Küre’de oyunculuk ödülü alan ilk Brezilyalı olarak tarihe geçti.

Komedi/müzikal kategorilerinde Timothée Chalamet en iyi erkek oyuncu, Rose Byrne ise en iyi kadın oyuncu ödüllerini kazanarak kariyerlerinde ilk kez Altın Küre sevinci yaşadı. “Sentimental Value” filmindeki performansıyla Stellan Skarsgard en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.

Televizyonun drama alanında ise “Pluribus” dizisinin yıldızı Rhea Seehorn, en iyi kadın oyuncu seçilerek gecenin öne çıkan isimleri arasında yer aldı. 2026 Altın Küre Ödülleri, sinema ve dizi dünyasında yılın en başarılı yapım ve performanslarını bir kez daha gözler önüne serdi.

İşte tüm liste:

En İyi Film – Drama

KAZANAN: Hamnet

Frankenstein

It Was Just an Accident

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

En İyi Film – Müzikal ya da Komedi

KAZANAN: One Battle After Another

Blue Moon

Bugonia

Marty Supreme

No Other Choice

Nouvelle Vague

İngilizce Dili Dışında En İyi Film

KAZANAN: The Secret Agent

It Was Just an Accident

No Other Choice

Sentimental Value

Sirat

The Voice of Hind Rajab

En İyi Animasyon Film

KAZANAN: KPop Demon Hunters

Arco

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle

Elio

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

En İyi Kadın Oyuncu – Drama

KAZANAN: Jessie Buckley – Hamnet

Jennifer Lawrence – Die, My Love

Renate Reinsve – Sentimental Value

Julia Roberts – After the Hunt

Tessa Thompson – Hedda

Eva Victor – Sorry, Baby

En İyi Erkek Oyuncu – Drama

KAZANAN: Wagner Moura – The Secret Agent

Joel Edgerton – Train Dreams

Oscar Isaac – Frankenstein

Dwayne Johnson – The Smashing Machine

Michael B. Jordan – Sinners

Jeremy Allen White – Springsteen: Deliver Me From Nowhere

En İyi Kadın Oyuncu – Müzikal ya da Komedi

KAZANAN: Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

Cynthia Erivo – Wicked: For Good

Kate Hudson – Song Sung Blue

Chase Infiniti – One Battle After Another

Amanda Seyfried – The Testament of Ann Lee

Emma Stone – Bugonia

En İyi Erkek Oyuncu – Müzikal ya da Komedi

KAZANAN: Timothée Chalamet – Marty Supreme

George Clooney – Jay Kelly

Leonardo DiCaprio – One Battle After Another

Ethan Hawke – Blue Moon

Lee Byung-Hun – No Other Choice

Jesse Plemons – Bugonia

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

KAZANAN: Teyana Taylor – One Battle After Another

Emily Blunt – The Smashing Machine

Elle Fanning – Sentimental Value

Ariana Grande – Wicked: For Good

Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value

Amy Madigan – Weapons

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

KAZANAN: Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Benicio Del Toro – One Battle After Another

Jacob Elordi – Frankenstein

Paul Mescal – Hamnet

Sean Penn – One Battle After Another

Adam Sandler – Jay Kelly

Sinematik ve Gişe Başarısı

KAZANAN: Sinners

Avatar: Fire and Ash

F1

KPop Demon Hunters

Mission: Impossible – The Final Reckoning

Weapons

Wicked: For Good

Zootopia 2

En İyi Yönetmen

KAZANAN: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Ryan Coogler – Sinners

Guillermo del Toro – Frankenstein

Jafar Panahi – It Was Just an Accident

Joachim Trier – Sentimental Value

Chloé Zhao – Hamnet

En İyi Senaryo

KAZANAN: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Ronald Bronstein, Josh Safdie – Marty Supreme

Ryan Coogler – Sinners

Jafar Panahi – It Was Just an Accident

Eskil Vogt, Joachim Trier – Sentimental Value

Chloé Zhao, Maggie O’Farrell – Hamnet

En İyi Özgün Şarkı

KAZANAN: Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun, Kim Eun-jae (EJAE), Mark Sonnenblick – KPop Demon Hunters; “Golden”

Miley Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson, Simon Franglen – Avatar: Fire and Ash; “Dream as One”

Raphael Saadiq, Ludwig Göransson – Sinners; “I Lied to You”

Stephen Schwartz – Wicked: For Good; “No Place Like Home”

Stephen Schwartz – Wicked: For Good; “The Girl in the Bubble”

Nick Cave, Bryce Dessner – Train Dreams; “Train Dreams”

En İyi Özgün Müzik

KAZANAN: Ludwig Göransson – Sinners

Alexandre Desplat – Frankenstein

Jonny Greenwood – One Battle After Another

Kanding Ray – Sirât

Max Richter – Hamnet

Hans Zimmer – F1

TV Kategorileri

En İyi Dizi – Drama

KAZANAN: The Pitt

The Diplomat

Pluribus

Severance

Slow Horses

The White Lotus

En İyi Dizi – Komedi ya da Müzikal

KAZANAN: The Studio

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

En İyi Mini Dizi

KAZANAN: Adolescence

All Her Fault

The Beast In Me

Black Mirror

Dying for Sex

The Girlfriend

En İyi Kadın Oyuncu – Drama (TV)

KAZANAN: Rhea Seehorn – Pluribus

Kathy Bates – Matlock

Britt Lower – Severance

Helen Mirren – Mobland

Bella Ramsey – The Last of Us

Keri Russell – The Diplomat

Kaynak: Haber Merkezi