2026 Altın Küre’de Kazananlar Belli Oldu! Hollywood Bu Sonuçları Konuşuyor! İşte Kazananların Tam Listesi
2026 Altın Küre Ödülleri’nde sinema ve televizyon dünyasının en iyileri ödüllerine kavuştu. Netflix yapımı “Adolescence” dört ödülle zirveye çıkarken, Leonardo DiCaprio’nun başrolünde yer aldığı “One Battle After Another” da geceden dört ödülle ayrıldı.
2026 Altın Küre Ödülleri’nde ödüller sahiplerini buldu. Televizyon kategorilerinde Netflix’in ses getiren mini dizisi “Adolescence”, en iyi mini dizi dahil dört dalda ödül alarak gecenin en çok konuşulan yapımlarından biri oldu. Komedi dalında “The Studio”, drama dalında ise “The Pitt” yılın en iyi dizileri seçildi.
Sinema tarafında Leonardo DiCaprio’nun başrolünü üstlendiği “One Battle After Another”, en iyi komedi/müzikal filmi ve en iyi yardımcı kadın oyuncu (Teyana Taylor) ödülleri başta olmak üzere toplam dört Altın Küre kazandı.
Oyunculuk ödüllerinde dikkat çeken bir diğer gelişme ise “The Secret Agent” filmiyle Wagner Moura’nın drama dalında en iyi erkek oyuncu seçilmesi oldu. Moura, bu başarıyla Altın Küre’de oyunculuk ödülü alan ilk Brezilyalı olarak tarihe geçti.
Komedi/müzikal kategorilerinde Timothée Chalamet en iyi erkek oyuncu, Rose Byrne ise en iyi kadın oyuncu ödüllerini kazanarak kariyerlerinde ilk kez Altın Küre sevinci yaşadı. “Sentimental Value” filmindeki performansıyla Stellan Skarsgard en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.
Televizyonun drama alanında ise “Pluribus” dizisinin yıldızı Rhea Seehorn, en iyi kadın oyuncu seçilerek gecenin öne çıkan isimleri arasında yer aldı. 2026 Altın Küre Ödülleri, sinema ve dizi dünyasında yılın en başarılı yapım ve performanslarını bir kez daha gözler önüne serdi.
İşte tüm liste:
En İyi Film – Drama
KAZANAN: Hamnet
Frankenstein
It Was Just an Accident
The Secret Agent
Sentimental Value
Sinners
En İyi Film – Müzikal ya da Komedi
KAZANAN: One Battle After Another
Blue Moon
Bugonia
Marty Supreme
No Other Choice
Nouvelle Vague
İngilizce Dili Dışında En İyi Film
KAZANAN: The Secret Agent
It Was Just an Accident
No Other Choice
Sentimental Value
Sirat
The Voice of Hind Rajab
En İyi Animasyon Film
KAZANAN: KPop Demon Hunters
Arco
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
Elio
Little Amélie or the Character of Rain
Zootopia 2
En İyi Kadın Oyuncu – Drama
KAZANAN: Jessie Buckley – Hamnet
Jennifer Lawrence – Die, My Love
Renate Reinsve – Sentimental Value
Julia Roberts – After the Hunt
Tessa Thompson – Hedda
Eva Victor – Sorry, Baby
En İyi Erkek Oyuncu – Drama
KAZANAN: Wagner Moura – The Secret Agent
Joel Edgerton – Train Dreams
Oscar Isaac – Frankenstein
Dwayne Johnson – The Smashing Machine
Michael B. Jordan – Sinners
Jeremy Allen White – Springsteen: Deliver Me From Nowhere
En İyi Kadın Oyuncu – Müzikal ya da Komedi
KAZANAN: Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
Cynthia Erivo – Wicked: For Good
Kate Hudson – Song Sung Blue
Chase Infiniti – One Battle After Another
Amanda Seyfried – The Testament of Ann Lee
Emma Stone – Bugonia
En İyi Erkek Oyuncu – Müzikal ya da Komedi
KAZANAN: Timothée Chalamet – Marty Supreme
George Clooney – Jay Kelly
Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
Ethan Hawke – Blue Moon
Lee Byung-Hun – No Other Choice
Jesse Plemons – Bugonia
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
KAZANAN: Teyana Taylor – One Battle After Another
Emily Blunt – The Smashing Machine
Elle Fanning – Sentimental Value
Ariana Grande – Wicked: For Good
Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
Amy Madigan – Weapons
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
KAZANAN: Stellan Skarsgård – Sentimental Value
Benicio Del Toro – One Battle After Another
Jacob Elordi – Frankenstein
Paul Mescal – Hamnet
Sean Penn – One Battle After Another
Adam Sandler – Jay Kelly
Sinematik ve Gişe Başarısı
KAZANAN: Sinners
Avatar: Fire and Ash
F1
KPop Demon Hunters
Mission: Impossible – The Final Reckoning
Weapons
Wicked: For Good
Zootopia 2
En İyi Yönetmen
KAZANAN: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
Ryan Coogler – Sinners
Guillermo del Toro – Frankenstein
Jafar Panahi – It Was Just an Accident
Joachim Trier – Sentimental Value
Chloé Zhao – Hamnet
En İyi Senaryo
KAZANAN: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
Ronald Bronstein, Josh Safdie – Marty Supreme
Ryan Coogler – Sinners
Jafar Panahi – It Was Just an Accident
Eskil Vogt, Joachim Trier – Sentimental Value
Chloé Zhao, Maggie O’Farrell – Hamnet
En İyi Özgün Şarkı
KAZANAN: Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun, Kim Eun-jae (EJAE), Mark Sonnenblick – KPop Demon Hunters; “Golden”
Miley Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson, Simon Franglen – Avatar: Fire and Ash; “Dream as One”
Raphael Saadiq, Ludwig Göransson – Sinners; “I Lied to You”
Stephen Schwartz – Wicked: For Good; “No Place Like Home”
Stephen Schwartz – Wicked: For Good; “The Girl in the Bubble”
Nick Cave, Bryce Dessner – Train Dreams; “Train Dreams”
En İyi Özgün Müzik
KAZANAN: Ludwig Göransson – Sinners
Alexandre Desplat – Frankenstein
Jonny Greenwood – One Battle After Another
Kanding Ray – Sirât
Max Richter – Hamnet
Hans Zimmer – F1
TV Kategorileri
En İyi Dizi – Drama
KAZANAN: The Pitt
The Diplomat
Pluribus
Severance
Slow Horses
The White Lotus
En İyi Dizi – Komedi ya da Müzikal
KAZANAN: The Studio
Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Nobody Wants This
Only Murders in the Building
En İyi Mini Dizi
KAZANAN: Adolescence
All Her Fault
The Beast In Me
Black Mirror
Dying for Sex
The Girlfriend
En İyi Kadın Oyuncu – Drama (TV)
KAZANAN: Rhea Seehorn – Pluribus
Kathy Bates – Matlock
Britt Lower – Severance
Helen Mirren – Mobland
Bella Ramsey – The Last of Us
Keri Russell – The Diplomat
