2025'te Turistlerin Gitmemesi Gereken Şehirler Açıklandı: Büyük Tehlike Altında

BALİ, ENDONEZYA

2024'ün ilk yedi ayında Bali'yi yaklaşık 3.5 milyon turist ziyaret etti. Bu, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22’lik bir artış anlamına geliyor. Ancak bu yoğunluk, adanın atık yönetimi sistemini zorluyor.