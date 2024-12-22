2025'te Turistlerin Gitmemesi Gereken Şehirler Açıklandı: Büyük Tehlike Altında

Her yıl yayımladığı "No List" (Gidilmemesi Gereken Yerler) rehberiyle dikkat çeken Fodor's, 2025 için turistlerin ziyaret etmemesi gereken destinasyonları açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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2025'te Turistlerin Gitmemesi Gereken Şehirler Açıklandı: Büyük Tehlike Altında - Resim: 1

Liste, aşırı turizmin olumsuz etkilerine maruz kalan bölgeleri öne çıkarıyor. Bu şehirlerde yerel halk ve doğal çevre, artan turist akını nedeniyle zor durumda.

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BALİ, ENDONEZYA

2024'ün ilk yedi ayında Bali'yi yaklaşık 3.5 milyon turist ziyaret etti. Bu, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22’lik bir artış anlamına geliyor. Ancak bu yoğunluk, adanın atık yönetimi sistemini zorluyor.

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2025'te Turistlerin Gitmemesi Gereken Şehirler Açıklandı: Büyük Tehlike Altında - Resim: 3

Sürdürülebilir seyahat uzmanı Kristin Winkaffe, Bali'nin çöp hacmiyle başa çıkamadığını belirtirken, WWF yetkilileri hızlı gelişimin çevresel sonuçlarına dikkat çekti. Açıklamada, "Eğer önlem alınmazsa, Bali’nin doğal alanlarının bir kısmı yok olma riskiyle karşı karşıya" ifadeleri kullanıldı.

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2025'te Turistlerin Gitmemesi Gereken Şehirler Açıklandı: Büyük Tehlike Altında - Resim: 4

TURİSTLERE KAPISINI KAPATMAYA HAZIR KENTLER

Son dönemde Avrupa’da turizm karşıtı eylemler dikkat çekiyor. Yerel halk, artan turist sayısı nedeniyle yaşam kalitesinin düştüğünü belirtiyor.

Bu şehirler şöyle:

Barselona
Mallorca
Kanarya Adaları
Venedik
Lizbon
Koh Samui, Tayland

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2025'te Turistlerin Gitmemesi Gereken Şehirler Açıklandı: Büyük Tehlike Altında - Resim: 5

Ünlü dizi "White Lotus"un üçüncü sezonuna ev sahipliği yapan Koh Samui, aşırı turizmden zarar gören bir diğer bölge. Tayland Çevre Enstitüsü Başkanı Dr. Wijarn Simachaya, adada günlük 180-200 ton atık üretildiğini belirterek, "Yerel yönetimlerin uzun vadeli bir atık yönetimi planına ihtiyacı var" dedi.

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2025'te Turistlerin Gitmemesi Gereken Şehirler Açıklandı: Büyük Tehlike Altında - Resim: 6

EVEREST DAĞI

Dünyanın en yüksek zirvesi, turizm baskısı nedeniyle tehdit altında. KEEP adlı çevre kuruluşunun yöneticisi Tara Datt Joshi, bölgenin kırılgan bir ekosisteme sahip olduğunu vurguladı. Atık sorunun her yıl daha da büyüdüğünü belirten Joshi, uygun altyapı olmadan turizm faaliyetlerinin sürdürülemez olduğunu ifade etti.

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2025'te Turistlerin Gitmemesi Gereken Şehirler Açıklandı: Büyük Tehlike Altında - Resim: 7

ZARAR GÖRMEYE BAŞLAYAN BÖLGELER

Agrigento, Sicilya, İtalya
Britanya Virjin Adaları
Kerala, Hindistan
Kyoto ve Tokyo, Japonya
Oaxaca, Meksika
Kuzey İskoçya Sahili

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