2025'te Turistlerin Gitmemesi Gereken Şehirler Açıklandı: Büyük Tehlike Altında
Her yıl yayımladığı "No List" (Gidilmemesi Gereken Yerler) rehberiyle dikkat çeken Fodor's, 2025 için turistlerin ziyaret etmemesi gereken destinasyonları açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Liste, aşırı turizmin olumsuz etkilerine maruz kalan bölgeleri öne çıkarıyor. Bu şehirlerde yerel halk ve doğal çevre, artan turist akını nedeniyle zor durumda.
BALİ, ENDONEZYA
2024'ün ilk yedi ayında Bali'yi yaklaşık 3.5 milyon turist ziyaret etti. Bu, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22’lik bir artış anlamına geliyor. Ancak bu yoğunluk, adanın atık yönetimi sistemini zorluyor.
Sürdürülebilir seyahat uzmanı Kristin Winkaffe, Bali'nin çöp hacmiyle başa çıkamadığını belirtirken, WWF yetkilileri hızlı gelişimin çevresel sonuçlarına dikkat çekti. Açıklamada, "Eğer önlem alınmazsa, Bali’nin doğal alanlarının bir kısmı yok olma riskiyle karşı karşıya" ifadeleri kullanıldı.
TURİSTLERE KAPISINI KAPATMAYA HAZIR KENTLER
Son dönemde Avrupa’da turizm karşıtı eylemler dikkat çekiyor. Yerel halk, artan turist sayısı nedeniyle yaşam kalitesinin düştüğünü belirtiyor.
Bu şehirler şöyle:
Barselona
Mallorca
Kanarya Adaları
Venedik
Lizbon
Koh Samui, Tayland
Ünlü dizi "White Lotus"un üçüncü sezonuna ev sahipliği yapan Koh Samui, aşırı turizmden zarar gören bir diğer bölge. Tayland Çevre Enstitüsü Başkanı Dr. Wijarn Simachaya, adada günlük 180-200 ton atık üretildiğini belirterek, "Yerel yönetimlerin uzun vadeli bir atık yönetimi planına ihtiyacı var" dedi.
EVEREST DAĞI
Dünyanın en yüksek zirvesi, turizm baskısı nedeniyle tehdit altında. KEEP adlı çevre kuruluşunun yöneticisi Tara Datt Joshi, bölgenin kırılgan bir ekosisteme sahip olduğunu vurguladı. Atık sorunun her yıl daha da büyüdüğünü belirten Joshi, uygun altyapı olmadan turizm faaliyetlerinin sürdürülemez olduğunu ifade etti.
ZARAR GÖRMEYE BAŞLAYAN BÖLGELER
Agrigento, Sicilya, İtalya
Britanya Virjin Adaları
Kerala, Hindistan
Kyoto ve Tokyo, Japonya
Oaxaca, Meksika
Kuzey İskoçya Sahili