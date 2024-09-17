2025'te 15 Gün İzinle 1,5 Ay Tatil Yapmak Mümkün: İşte Detaylar

2025 yılında resmi tatiller, özellikle izin günlerini stratejik olarak kullanmak isteyenler için uzun tatil fırsatları sunuyor.

1 OCAK

Yılbaşı (1 Ocak) Çarşamba gününe denk geliyor. Bu tatili ister günübirlik gezilerle değerlendirilir, istenirse de hafta başı 2 gün izin alıp 5 günlük uzun bir tatile çevrilebilir.

RAMAZAN BAYRAMI

30 Mart Pazar gününe denk gelen Ramazan Bayramı tatili, 1 Nisan Salı günü bitiyor. Bu tatili daha uzun bir tatile dönüştürmek isteyenler, haftanın kalan 3 gününü de izin alarak 9 günlük bir tatile çıkarabilir.

KURBAN BAYRAMI

2025 yılında Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlıyor. Bayram, hafta sonu tatiliyle birleşince birçok kişi için dinlenme fırsatı sunacak. 4 gün izin alarak bayram tatilini 9 güne uzatmak mümkün olacak.

23 NİSAN

23 Nisan hafta ortasına denk geliyor. İsteyenler hafta başı 2 gün izin alıp bu bayramı 5 günlük uzun bir tatil haline getirebilirler.

1 MAYIS

1 Mayıs 2025 yılında perşembe gününe denk geliyor. Cuma günü de 1 günlük izin alınarak bu tatil de 4 günlük biraz daha uzun bir tatile dönüştürülebilir.

15 TEMMUZ

15 Temmuz 2025 Salı gününe denk geliyor. Bu özel günde, pazartesi günü de izin alarak 4 günlük bir tatil yapmak mümkün olacak.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

30 Ağustos 2025, cumartesi gününe denk geliyor. Hafta sonu tatiliyle birleşen bu gün, çalışanlar için uzun bir tatil imkanı sunmasa da kısa hafta sonu kaçamakları yapmak isteyenler için iyi bir fırsat olabilir.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2025 yılında çarşamba gününe denk geliyor. Hafta başında 2 gün izin alarak 5 günlük bir tatil yapma fırsatı doğuyor. Bu da sonbaharın ortasında güzel bir dinlenme molası anlamına geliyor.

19 MAYIS

19 Mayıs pazartesi gününe denk geliyor. Böylece izin kullanmaya gerek kalmadan 3 günlük kısa bir tatil planlamak mümkün olacak.