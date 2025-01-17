2025 Yılının İlk Hasadı Manisa'da Yapıldı! Jeotermal Serada Coşkulu Hasat

MODERN TARIM TEKNİKLERİYLE ÜRETİM

Jeotermal enerjiyle ısıtılan ve topraksız tarım tekniğiyle üretim yapılan serada yetiştirilen domatesler, hem iç piyasa hem de yurt dışı pazarlarına sunuluyor. Çevreye duyarlı bu yöntemle, daha az su ve gübre kullanılarak yüksek verimlilik sağlanıyor. Projenin, bölge tarımını daha modern ve sürdürülebilir hale getirdiğini belirten Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, seranın çevre dostu yaklaşımlarıyla dikkat çektiğini ifade etti.