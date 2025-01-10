2025 Yılında Dünyanın En Güçlü Orduları Belli Oldu: Türkiye'nin Sıralaması Değişti
Global Firepower’ın 2025 yılı için yayınladığı dünyanın en güçlü orduları sıralaması belli oldu. Türkiye'nin Sıralaması Değişti
Kaynak: Haber Merkezi
ABD merkezli Global Firepower’ın 2025 yılı için yayınladığı dünyanın en güçlü orduları sıralaması belli oldu. Global Firepower tarafından hazırlanan bu kapsamlı listede, ülkelerin askeri güçleri, sayısız faktöre göre değerlendiriliyor. Bu faktörler arasında; personel sayısı, hava ve deniz kuvvetlerinin gücü, askeri harcamalar, lojistik kapasite ve coğrafi konum gibi birçok kriter bulunuyor.
Dünyanın en güçlü orduları listesinde Türkiye, 9. sırada yer aldı. Ülkemizin askeri gücü, yapılan son değerlendirmelerde bir önceki yıla göre bir basamak gerilemiş olsa da, dünyanın en güçlü 10 ordusu arasında yer almaya devam ediyor.
EN GÜÇLÜ ORDULAR SIRALAMASINDA TÜRKİYE'NİN YERİ DEĞİŞTİ
2024 yılında Türkiye en güçlü ordular listesinde 8. sıradayken 2025 yılında 9. sıraya düştü. Türkiye'nin sıralamasındaki bu küçük değişim, dünya genelindeki askeri güç dengelerindeki sürekli değişim ve diğer ülkelerin askeri harcamalardaki artışları gibi çeşitli faktörlere bağlandı. Türkiye'nin hemen önünde Japonya, arkasında ise İtalya yer alıyor. Listenin ilk sıralarında ise ABD, Rusya ve Çin gibi ülkeler bulunuyor.
İşte 2025 Yılında Dünyanın En Güçlü Orduları:
10 - İtalya
9 - Türkiye
8 - Japonya
7 - Fransa
6 - Birleşik Krallık
5 - Güney Kore
4 - Hindistan
3 - Çin
2 - Rusya
1 - ABD