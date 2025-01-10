2025 Yılında Dünyanın En Güçlü Orduları Belli Oldu: Türkiye'nin Sıralaması Değişti

ABD merkezli Global Firepower’ın 2025 yılı için yayınladığı dünyanın en güçlü orduları sıralaması belli oldu. Global Firepower tarafından hazırlanan bu kapsamlı listede, ülkelerin askeri güçleri, sayısız faktöre göre değerlendiriliyor. Bu faktörler arasında; personel sayısı, hava ve deniz kuvvetlerinin gücü, askeri harcamalar, lojistik kapasite ve coğrafi konum gibi birçok kriter bulunuyor.