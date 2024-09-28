2025 Yılı Ramazan Ayı Ne Zaman Başlıyor? Oruç Ne Zaman Başlayacak?
2025 yılında Ramazan ayının başlangıç tarihi merakla bekleniyor. Milyonlarca Müslüman, Ramazan ayının manevi atmosferinde oruçlarını tutarak dini vazifelerini yerine getirecek. Peki, 2025'te ilk oruç hangi tarihte tutulacak? İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2025 yılı dini takvimine göre, Ramazan ayı 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak. Bu tarihten itibaren Müslümanlar oruç tutmaya başlayacak ve manevi bir atmosfer içerisinde ibadetlerini gerçekleştirecekler.
KADİR GECESİ NE ZAMAN?
2025 yılında Kadir Gecesi, 26 Mart Çarşamba günü idrak edilecek. Müslümanlar için büyük öneme sahip olan bu gece, dualarla ve ibadetlerle geçirilecek.
2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2025 yılı Ramazan Bayramı'nın tarihi de netleşti. Bayramın birinci günü 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak. Üç gün sürecek olan bayram, 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek.
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ
Ramazan ayı, Müslümanlar için bir rahmet ve mağfiret ayıdır. Bu ayda oruç tutan ve ibadet eden müminler, ruhlarını temizleyerek Allah’ın rızasını kazanmayı amaçlar. İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadeti, Ramazan ayında yerine getirilir ve bu ibadet, sabrı ve yardımlaşmayı pekiştirir.
Hadis-i şerifte belirtildiği gibi: “Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar.”
Ramazan ayı, yardımlaşma, Kur’an-ı Kerim’in inmeye başladığı bir zaman dilimi ve Müslümanların ruhlarını arındırdığı mübarek bir aydır. Bu ayda tutulan oruçlar ve yapılan ibadetler, insanlığı hidayete ve sonsuz mutluluğa ulaştırır.