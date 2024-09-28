2025 Yılı Ramazan Ayı Ne Zaman Başlıyor? Oruç Ne Zaman Başlayacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2025 yılı dini takvimine göre, Ramazan ayı 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak. Bu tarihten itibaren Müslümanlar oruç tutmaya başlayacak ve manevi bir atmosfer içerisinde ibadetlerini gerçekleştirecekler.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

2025 yılında Kadir Gecesi, 26 Mart Çarşamba günü idrak edilecek. Müslümanlar için büyük öneme sahip olan bu gece, dualarla ve ibadetlerle geçirilecek.

2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2025 yılı Ramazan Bayramı'nın tarihi de netleşti. Bayramın birinci günü 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak. Üç gün sürecek olan bayram, 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek.