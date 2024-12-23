2025 Ramazan Ayı Ne Zaman Başlıyor? Oruç Ne Zaman Tutulacak? İlk Sahur Ne Zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılına ait dini günler takvimini yayımlayarak Ramazan'ın başlangıç tarihini açıkladı. Peki, 2025 Ramazan ayı ne zaman başlayacak, oruç ne zaman tutulacak, ilk sahur ne zaman? İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Müslümanların en önemli ibadeti olan orucun farz kılındığı Ramazan ayı, 2025 yılında ne zaman başlayacak sorusu, milyonlarca kişinin merakla beklediği bir konu. Oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar, 2025 yılındaki ilk sahur ve iftar vakitlerini araştırmaya başladı.
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılına ait dini günler takvimini yayımlayarak Ramazan'ın başlangıç tarihini açıkladı. Peki, 2025 Ramazan ayı ne zaman başlayacak, oruç ne zaman tutulacak, ilk sahur ne zaman? İşte detaylar...
2025 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2025 yılında Ramazan ayı, 1 Mart Cumartesi günü başlayacak. Bu tarihte ilk oruç tutulacak. Müslümanlar, bu özel ayda bir ay boyunca oruç tutarak, ibadetlerini yerine getirecek ve manevi olarak arınacaklar.
2025 İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?
2025 yılının ilk sahuru, 28 Şubat Cuma gecesi yapılacak. Müslümanlar, bu gece sahura kalkarak oruç tutacaklar.
2025 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Ramazan ayının en önemli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi, 2025 yılında 26 Mart Çarşamba gecesi idrak edilecek. Kadir Gecesi, bin aydan hayırlı olduğu inancıyla kıymetli görülür ve ibadetlere daha fazla önem verilir.
2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan ayının ardından gelecek olan Ramazan Bayramı ise 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek. Bayramın ilk günü olan 30 Mart Cumartesi, arefe olarak kutlanacak.