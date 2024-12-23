2025 Ramazan Ayı Ne Zaman Başlıyor? Oruç Ne Zaman Tutulacak? İlk Sahur Ne Zaman?

Müslümanların en önemli ibadeti olan orucun farz kılındığı Ramazan ayı, 2025 yılında ne zaman başlayacak sorusu, milyonlarca kişinin merakla beklediği bir konu. Oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar, 2025 yılındaki ilk sahur ve iftar vakitlerini araştırmaya başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılına ait dini günler takvimini yayımlayarak Ramazan'ın başlangıç tarihini açıkladı. Peki, 2025 Ramazan ayı ne zaman başlayacak, oruç ne zaman tutulacak, ilk sahur ne zaman? İşte detaylar...