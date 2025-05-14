2025 KURBAN BAYRAMI 1.GÜNÜ NE ZAMAN? Kurban Bayramı ne Zaman? Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün Sürecek, 9 Gün Olur mu? Arefe Günü Tam Gün mü Tatil?

2025 yılı Kurban Bayramı yaklaşırken, milyonlarca vatandaş "2025 Kurban Bayramı 1. günü ne zaman başlıyor?", "Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?" ve "Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu?", "Arefe günü tam gün mü yoksa yarım gün mü tatil?" sorularına yanıt arıyor. Özellikle yaz sezonunun başına denk gelen bayram tatili, seyahat ve tatil planı yapanlar için büyük önem taşıyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre 2025 Kurban Bayramı tarihleri ve tatil süresine dair tüm detaylar…

2025 KURBAN BAYRAMI 1. GÜNÜ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 dini günler takvimine göre:

5 Haziran Perşembe: Arefe Günü

6 Haziran Cuma: Kurban Bayramı 1. Gün

7 Haziran Cumartesi: 2. Gün

8 Haziran Pazar: 3. Gün

9 Haziran Pazartesi: 4. Gün

Bayramın resmi olarak 6 Haziran Cuma günü başlayıp 9 Haziran Pazartesi günü sona ereceği belirtildi.

2025 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK? BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?

Bayram tatilinin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, bu yıl 9 günlük bir resmi tatil beklentisi düşük. Mevcut takvime göre tatil 5 Haziran Perşembe öğleden sonra başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Toplamda 4,5 gün tatil yapılması öngörülüyor. 9 günlük tatil planı ise ancak Cumhurbaşkanlığı veya ilgili kurumların idari tatil kararı alması durumunda mümkün olabilecek.

AREFE GÜNÜ TAM GÜN MÜ YOKSA YARIM GÜN MÜ TATİL?

Resmi kaynaklara göre Arefe Günü, yani 5 Haziran Perşembe, kamu çalışanları için yarım gün tatil. Mesai saat 12.30’a kadar devam ederken, öğleden sonra resmi tatil başlıyor. Ancak, arefe gününün tam gün tatil ilan edilmesi idari bir karara bağlı. Eğer ek bir karar alınırsa, 5 Haziran da tam gün tatil olabilir.

Kaynak: Haber Merkezi