2025 Kanlı Ay Tutulması Ne Zaman? Türkiye'den Görülecek mi?
Kanlı Ay Tutulması, 2025 yılında iki kez gerçekleşecek. Ay’ın kızıl bir renge bürüneceği Kanlı Ay Tutulması ne zaman olacak? Türkiye’den görünecek mi? İşte detaylar…
Kaynak: Haber Merkezi
Gökyüzü meraklılarının büyük bir heyecanla beklediği doğa olaylarından biri olan Kanlı Ay Tutulması, 2025 yılında iki kez gerçekleşecek. Dünya’nın gölgesine tamamen giren Ay, kızıl bir renge bürünerek etkileyici bir manzara sunacak. Peki, 2025'teki Kanlı Ay Tutulması ne zaman olacak? Türkiye’den görülecek mi? İşte detaylar…
KANLI AY TUTULMASI NEDİR?
Kanlı Ay Tutulması, Ay'ın Dünya’nın gölgesine tamamen girmesiyle meydana gelen tam ay tutulmalarında ortaya çıkan bir olaydır. Güneş, Dünya ve Ay’ın tam hizalanması sonucu, atmosferden geçen ışık kırılarak Ay’a yansır ve Ay kırmızı tonlara bürünerek "Kanlı Ay" olarak adlandırılan bu etkileyici görüntüyü oluşturur.
2025 KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN?
2025 yılında iki tam Ay tutulması yaşanacak ve her ikisi de Kanlı Ay Tutulması olarak adlandırılacak. İlk tutulma 13-14 Mart 2025 tarihlerinde meydana gelecek. 14 Mart günü öğle saatlerinden sonra başlayan bu doğa olayı, yaklaşık üç buçuk saat sürecek.
KANLI AY TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?
Mart ayında gerçekleşecek Kanlı Ay Tutulması, Avrupa, Afrika, Amerika kıtaları, Asya’nın doğu kesimleri ve okyanus bölgelerinden izlenebilecek. Ancak Türkiye, bu tutulmayı doğrudan gözlemleyemeyecek. 2025’in ikinci Kanlı Ay Tutulması ise yılın ilerleyen dönemlerinde yaşanacak ve bu tutulmanın hangi bölgelerden izlenebileceği, ilerleyen günlerde netleşecek.