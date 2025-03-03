2025 Kanlı Ay Tutulması Ne Zaman? Türkiye'den Görülecek mi?

2025 KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN?

2025 yılında iki tam Ay tutulması yaşanacak ve her ikisi de Kanlı Ay Tutulması olarak adlandırılacak. İlk tutulma 13-14 Mart 2025 tarihlerinde meydana gelecek. 14 Mart günü öğle saatlerinden sonra başlayan bu doğa olayı, yaklaşık üç buçuk saat sürecek.

KANLI AY TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Mart ayında gerçekleşecek Kanlı Ay Tutulması, Avrupa, Afrika, Amerika kıtaları, Asya’nın doğu kesimleri ve okyanus bölgelerinden izlenebilecek. Ancak Türkiye, bu tutulmayı doğrudan gözlemleyemeyecek. 2025’in ikinci Kanlı Ay Tutulması ise yılın ilerleyen dönemlerinde yaşanacak ve bu tutulmanın hangi bölgelerden izlenebileceği, ilerleyen günlerde netleşecek.