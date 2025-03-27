Güneş Tutulması İçin Geri Sayım Başladı: En Çok O Burçları Etkileyecek

Gökyüzü meraklılarının sabırsızlıkla beklediği 2025 yılının ilk Güneş tutulması için geri sayım başladı. Ay’ın Dünya ile Güneş arasına girmesiyle gerçekleşecek olan parçalı Güneş tutulması, gökyüzünde görsel bir şölen sunacak. Tutulmanın tarihi, saati ve Türkiye’den izlenip izlenemeyeceği ise en çok merak edilen konular arasında yer aldı.

Koç burcunda gerçekleşecek Güneş tutulması için astrologlar, hayatımızda köklü değişimlere ve yeni başlangıçlara işaret ettiğini belirtti. Özellikle Koç burcunun cesaret, yenilik ve atılım enerjisi, bu tutulmanın etkilerini daha da belirgin hale getirecek. Peki, güneş tutulması burçları nasıl etkileyecek? İşte detaylar...