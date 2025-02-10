2025 En İyi Havayolu Şirketi Belli Oldu: Sıralama Değişti, THY Bakın Kaçıncı Sırada

Havayolu yolculukları, günümüzde pek çok kişi için vazgeçilmez bir ulaşım şekli haline geldi. Ancak, bu yolculukların kalitesi ve konforu, seçilen havayolu şirketine göre değişiklik gösterebiliyor. AirlineRatings.com, uzmanların titiz değerlendirmeleri sonucunda 2025 yılının en iyi havayolu şirketlerini belirledi. Bu listede yer almak için sadece popüler olmak yetmiyor; kalite, maliyet ve güvenlik gibi pek çok faktörün bir araya gelmesi gerekiyor.