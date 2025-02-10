2025 En İyi Havayolu Şirketi Belli Oldu: Sıralama Değişti, THY Bakın Kaçıncı Sırada

AirlineRatings tarafından yapılan araştırmalar sonucunda 2025'in en iyi havayolu şirketleri belli oldu. Listede Türk Hava Yolları (THY) bakın kaçıncı sırada...

Kaynak: Haber Merkezi

Türk Hava Yolları (THY) Uçak
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2025 En İyi Havayolu Şirketi Belli Oldu: Sıralama Değişti, THY Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 1

Havayolu yolculukları, günümüzde pek çok kişi için vazgeçilmez bir ulaşım şekli haline geldi. Ancak, bu yolculukların kalitesi ve konforu, seçilen havayolu şirketine göre değişiklik gösterebiliyor. AirlineRatings.com, uzmanların titiz değerlendirmeleri sonucunda 2025 yılının en iyi havayolu şirketlerini belirledi. Bu listede yer almak için sadece popüler olmak yetmiyor; kalite, maliyet ve güvenlik gibi pek çok faktörün bir araya gelmesi gerekiyor.

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2025 En İyi Havayolu Şirketi Belli Oldu: Sıralama Değişti, THY Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 2

KOLTUK ARALIKLARI ÖNEMLİ KRİTER OLDU

Listenin en dikkat çekici kriterlerinden biri, ekonomi sınıfı koltuklarda sunulan bacak mesafesi oldu. En iyi havayolu şirketinin tamamı, yolcularına en az 78 cm'lik koltuk aralığı sunarak konforlu bir seyahat deneyimi vadediyor. Bu durum, uzun uçuşlarda yolcuların rahat etmesi ve seyahat yorgunluğunu en aza indirmesi açısından büyük önem taşıyor.

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2025 En İyi Havayolu Şirketi Belli Oldu: Sıralama Değişti, THY Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 3

İŞTE 2025 EN İYİ HAVAYOLU ŞİRKETİ

1. KOREAN AIR

2. QATAR AIRWAYS

(Geçen yılın birincisi olan Qatar Airways bu yıl ikinci sıraya düştü.)

3. AIR NEW ZEALAND
Yeni Zelanda

4. CATHAY PACIFIC
Hong Kong

5. SINGAPORE AIRLINES
Singapur

6. EMIRATES
Birleşik Arap Emirlikleri

7. JAPAN AIRLINES
Japonya

8. QANTAS
Avustralya

9. ETIHAD
Birleşik Arap Emirlikleri

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2025 En İyi Havayolu Şirketi Belli Oldu: Sıralama Değişti, THY Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 4

10. TÜRK HAVA YOLLARI

11. EVA AIR
Tayvan

12. FIJI AIRWAYS
Fiji

13. VIRGIN ATLANTIC
İngiltere

14. ANA
Japonya

15. AERO MEXICO
Meksika

16. AIR CARAIBES
Guadeloupe

17. THAI AIRWAYS
Tayland

18. STARLUX
Tayvan

19. VIETNAM AIRLINES
Vietnam

20. SRI LANKAN AIRLINES
Sri Lanka

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