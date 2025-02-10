2025 En İyi Havayolu Şirketi Belli Oldu: Sıralama Değişti, THY Bakın Kaçıncı Sırada
AirlineRatings tarafından yapılan araştırmalar sonucunda 2025'in en iyi havayolu şirketleri belli oldu. Listede Türk Hava Yolları (THY) bakın kaçıncı sırada...
Kaynak: Haber Merkezi
Havayolu yolculukları, günümüzde pek çok kişi için vazgeçilmez bir ulaşım şekli haline geldi. Ancak, bu yolculukların kalitesi ve konforu, seçilen havayolu şirketine göre değişiklik gösterebiliyor. AirlineRatings.com, uzmanların titiz değerlendirmeleri sonucunda 2025 yılının en iyi havayolu şirketlerini belirledi. Bu listede yer almak için sadece popüler olmak yetmiyor; kalite, maliyet ve güvenlik gibi pek çok faktörün bir araya gelmesi gerekiyor.
KOLTUK ARALIKLARI ÖNEMLİ KRİTER OLDU
Listenin en dikkat çekici kriterlerinden biri, ekonomi sınıfı koltuklarda sunulan bacak mesafesi oldu. En iyi havayolu şirketinin tamamı, yolcularına en az 78 cm'lik koltuk aralığı sunarak konforlu bir seyahat deneyimi vadediyor. Bu durum, uzun uçuşlarda yolcuların rahat etmesi ve seyahat yorgunluğunu en aza indirmesi açısından büyük önem taşıyor.
İŞTE 2025 EN İYİ HAVAYOLU ŞİRKETİ
1. KOREAN AIR
2. QATAR AIRWAYS
(Geçen yılın birincisi olan Qatar Airways bu yıl ikinci sıraya düştü.)
3. AIR NEW ZEALAND
Yeni Zelanda
4. CATHAY PACIFIC
Hong Kong
5. SINGAPORE AIRLINES
Singapur
6. EMIRATES
Birleşik Arap Emirlikleri
7. JAPAN AIRLINES
Japonya
8. QANTAS
Avustralya
9. ETIHAD
Birleşik Arap Emirlikleri
10. TÜRK HAVA YOLLARI
11. EVA AIR
Tayvan
12. FIJI AIRWAYS
Fiji
13. VIRGIN ATLANTIC
İngiltere
14. ANA
Japonya
15. AERO MEXICO
Meksika
16. AIR CARAIBES
Guadeloupe
17. THAI AIRWAYS
Tayland
18. STARLUX
Tayvan
19. VIETNAM AIRLINES
Vietnam
20. SRI LANKAN AIRLINES
Sri Lanka