2025 Burs Sınavı Ne Zaman? Bursluluk Başvuruları Ne Zaman Sona Eriyor

BURS LUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2025 bursluluk sınavı, 27 Nisan 2025 tarihinde yapılacak. Sınav, saat 10:00'da başlayacak ve öğrencilere önemli fırsatlar sunacak. Bursluluk sınavına, 5. sınıftan 11. sınıfa kadar olan öğrenciler katılabilecek.