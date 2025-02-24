2025 Burs Sınavı Ne Zaman? Bursluluk Başvuruları Ne Zaman Sona Eriyor
2025 yılı bursluluk sınavı, öğrencilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen bursluluk sınavı için başvurular başladı. Peki, bu yılki sınav ne zaman yapılacak ve başvurular ne zaman sona erecek? İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
2025 bursluluk sınavı için başvurular 10 Şubat 2025 tarihinde başlamıştı. Başvurular, 3 Mart 2025 Pazartesi günü sona erecek.
Bursluluk sınavına katılmak isteyen öğrencilerin, başvurularını okul müdürlüklerinden 4 Mart 2025 tarihine kadar onaylatmaları gerekecek.
BURS LUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
2025 bursluluk sınavı, 27 Nisan 2025 tarihinde yapılacak. Sınav, saat 10:00'da başlayacak ve öğrencilere önemli fırsatlar sunacak. Bursluluk sınavına, 5. sınıftan 11. sınıfa kadar olan öğrenciler katılabilecek.