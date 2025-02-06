2025 Aşure Günü Ne Zaman? İşte Diyanet Muharrem Ayı Takvimi

Hicri takvime göre yılın ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günü kutlanan Aşure, Hz. Muhammed'in (sav) sünneti gereği önemli bir gündür. Bu günde aşure tatlısı yapılması, hayır işleri yapılması ve ibadetlere ağırlık verilmesi adettendir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Aşure günü tarihi belli oldu. Peki, 2025 Aşure Günü ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

2025 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Her yıl olduğu gibi, Aşure günü de Hicri takvime göre belirlenir. Hicri takvim, ayın hareketlerine göre düzenlendiği için Miladi takvimle arasında her yıl birkaç günlük bir fark oluşur. 2025 yılında Muharrem ayının 10. günü, Miladi takvime göre 5 Temmuz'a denk gelir.