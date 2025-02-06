2025 Aşure Günü Ne Zaman? İşte Diyanet Muharrem Ayı Takvimi
İslam dininde peygamberlerin hayatında önemli hadisenin yaşandığı, bereket, paylaşma birlik ve beraberliğin simgesi olan aşureler, Muharrem ayının onuncu günü idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Aşure günü tarihi belli oldu. Peki, 2025 Aşure Günü ne zaman başlayacak?
Kaynak: Haber Merkezi
Hicri takvime göre yılın ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günü kutlanan Aşure, Hz. Muhammed'in (sav) sünneti gereği önemli bir gündür. Bu günde aşure tatlısı yapılması, hayır işleri yapılması ve ibadetlere ağırlık verilmesi adettendir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Aşure günü tarihi belli oldu. Peki, 2025 Aşure Günü ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
2025 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
Her yıl olduğu gibi, Aşure günü de Hicri takvime göre belirlenir. Hicri takvim, ayın hareketlerine göre düzenlendiği için Miladi takvimle arasında her yıl birkaç günlük bir fark oluşur. 2025 yılında Muharrem ayının 10. günü, Miladi takvime göre 5 Temmuz'a denk gelir.
AŞURE GÜNÜNÜN ANLAMI NEDİR?
Aşure günü, İslam tarihinde önemli olaylara sahne olduğu için Müslümanlar tarafından büyük bir önemle karşılanır. Bu gün, Hz. Musa'nın Kızıldenizi yarıp İsrailoğullarını Firavun'un zulmünden kurtardığı, Hz. Nuh'un gemisinin tufandan sonra karaya oturduğu gibi birçok önemli olayın yaşandığına inanılır.
AŞURE GÜNÜNDE NE YAPILIR?
Aşure tatlısı, farklı malzemelerle hazırlanan ve içerisinde birçok farklı meyve ve kuru yemiş bulunan geleneksel bir tatlıdır. Aşure günü, genellikle aile ve akrabalarla bir araya gelerek aşure tatlısı yapmak ve dağıtmak suretiyle kutlanır.
AŞURE TARİFİ
Aşure, farklı yörelerde farklı malzemelerle hazırlanabilse de temel malzemeleri ve yapılışı genel olarak aynıdır. İşte size enfes bir aşure tarifi...
Malzemeler
1 su bardağı aşurelik buğday
1 su bardağı nohut
1 su bardağı kuru fasulye
1 su bardağı kuru üzüm
1 su bardağı ceviz
1 su bardağı fındık
1 su bardağı badem
1 su bardağı kuru kayısı
1 su bardağı kuru incir
1 elma
1 portakal kabuğu
1 çubuk tarçın
5-6 adet karanfil
1 su bardağı pirinç
1 su bardağı şeker (damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz)
Tuz
Su
Hazırlanışı
Islatma: Aşurelik buğdayı, nohutu ve kuru fasulyeyi bir gece önceden bol suda ıslatın.
Haşlama: Islattığınız buğdayı, nohutu ve kuru fasulyeyi ayrı tencerelerde haşlayın. Buğdayı biraz daha fazla haşlayarak yumuşaması sağlayın.
Pişirme: Büyük bir tencereye haşladığınız buğday, nohut, kuru fasulye, pirinç, doğranmış kuru kayısı, kuru incir, elma, tarçın ve karanfili ekleyin. Üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin.
Tatlandırma: Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte yaklaşık 1 saat pişirin. Ara sıra karıştırarak dibi tutmasını önleyin. Pişirme sürecinde tuz ve şekeri ekleyin.
Sunum: Aşure piştikten sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra üzerine ceviz, fındık, badem ve tarçın serpiştirerek servis yapın.
Püf Noktaları:
Aşureyi daha lezzetli hale getirmek için kuru meyveleri önceden sıcak suda bekletebilirsiniz.
Aşureyi daha kıvamlı yapmak için nişasta ekleyebilirsiniz.
Aşureyi buzdolabında saklayarak daha uzun süre taze tutabilirsiniz.