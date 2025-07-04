2025 Aşure Günü ne Zaman Başlıyor ve Bitiyor? Aşure Günü Kaç Gün Sürüyor?

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Paylaşmanın, bereketin ve dayanışmanın simgesi olan Aşure Günü, her yıl olduğu gibi 2025 yılında da büyük bir manevi coşku ile karşılanacak. Hicri takvimin en kıymetli zaman dilimlerinden biri olan bu özel gün, hem kültürel mirasın hem de dini değerlerin yeniden hatırlandığı anlamlı bir buluşmaya sahne olacak. Peki, 2025 Aşure Günü ne zaman kutlanacak?

2025 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 dini günler takvimine göre, Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayı 26 Haziran 2025 Perşembe günü başladı. Muharrem’in 10. günü olarak kabul edilen Aşure Günü ise bu yıl 5 Temmuz 2025 Cumartesi gününe denk geliyor.

Aşure Günü, İslam tarihinde önemli olayların yaşandığı ve özellikle paylaşım kültürünün öne çıktığı müstesna bir gündür. Bu özel gün vesilesiyle aşure tatlısı hazırlanarak komşularla ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşılır.

MUHARREM AYININ DİNİ ÖNEMİ

Muharrem ayı, İslam dininde dört “haram ay”dan biri olarak kabul edilir. Bu ayda savaş, kin ve düşmanlık yasaklanmış; barış ve sükûnet teşvik edilmiştir. Aynı zamanda Muharrem ayı, Kerbela Olayı gibi İslam tarihinin en hüzünlü hadiselerinden birine de ev sahipliği yapmıştır. Hz. Hüseyin ve beraberindeki yakınlarının Kerbela’da şehit edilmesi, özellikle Alevi ve Şii inanç mensupları için bu ayı yas ve matem ayı haline getirmiştir.

AŞUR GÜNÜ NE ANLAMA GELİYOR?

Aşure Günü, sadece bir ibadet günü olmanın ötesinde; birlik, paylaşım ve hoşgörünün pekiştirildiği bir zaman dilimidir. Geleneksel olarak evlerde pişirilen aşure tatlısı, komşulara ve çevredeki insanlara ikram edilerek toplumsal bağlar kuvvetlendirilir.

Kaynak: Haber Merkezi