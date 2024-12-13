2024’ün Son Dolunayına Dikkat! Emniyet Kemerlerinizi Bağlayın: Bu Burçlar Derinden Sarsılacak

SAKIN ACELE KARAR VERMEYİN

Astrolog Letao Wang, bu dönemi “Düşüncelerinizi derinlemesine inceleyin ve aceleci kararlar vermekten kaçının” şeklinde tanımlıyor. Özellikle Merkür’ün Yay burcundaki geri hareketinin sonlanmasıyla, içsel keşif yapma ve geçmiş deneyimlerden ders çıkarma fırsatı doğuyor. Bu dönemde, evren kişilere düşünme ve öğrenme için zaman tanıyor.

RUHSAL FERAHLIK GETİRECEK

İkizler burcundaki dolunay, Jüpiter ile aynı hizaya geliyor. Jüpiter, büyüme, iyimserlik ve ruhsal genişleme enerjisiyle bilinir. Ancak Wang, bu genişleme enerjisinin dikkatli ve sabırlı bir şekilde kullanılmasını öneriyor. Yeni olasılıklar ve hedefler hakkında düşünürken, evrenin akışına güvenmek önemlidir. Bu süreç, insanları daha fazla içsel dengeye ve huzura yönlendirebilir.