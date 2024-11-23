2024 Yılının Kelimesi Belli Oldu: Herkes Bütün Yıl Meğer Bu Kelimeyi Söylemiş

Bu yeni anlam, olumlu düşüncenin gücüne inanan birçok kişi tarafından benimsenmiş olsa da, bilimsel olarak kanıtlanmış bir yöntemi ifade etmiyor. Cambridge Üniversitesi'nden bir psikoloji profesörü, bu durumun "büyülü düşünme" olarak adlandırıldığını ve insanların zihinsel ritüellerle gerçekliği değiştirebileceği yanılsamasına kapılmalarına neden olabileceğini belirtiyor. Olumlu düşüncenin ve hedef belirlemenin faydaları olsa da, bunlar "manifest" etmekle aynı şey değil.