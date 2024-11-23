2024 Yılının Kelimesi Belli Oldu: Herkes Bütün Yıl Meğer Bu Kelimeyi Söylemiş
Cambridge Sözlüğü tarafından 2024 yılının en popüler kelimesi seçildi.
Kaynak: AA
Son yıllarda sosyal medyada sıkça karşılaştığımız "manifest" kelimesi, Cambridge Sözlüğü tarafından 2024 yılının en popüler kelimesi seçildi. Bu kelimenin yükselişi, ünlü isimlerin de etkisiyle dikkat çekici bir hal aldı.
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Kökenleri Fransızca ve Latince'ye dayanan "manifest" kelimesi, eskiden beri "açık" veya "belirgin" anlamlarına geliyordu. Ancak günümüzde, özellikle sosyal medyada, "bir şeyi zihinsel olarak canlandırmak ve böylece gerçekleştirmek" anlamında kullanılıyor. Yani, bir isteği zihinde sürekli tekrar ederek, o isteğin gerçekleşeceğine inanmak anlamına geliyor.
Bu yeni anlam, olumlu düşüncenin gücüne inanan birçok kişi tarafından benimsenmiş olsa da, bilimsel olarak kanıtlanmış bir yöntemi ifade etmiyor. Cambridge Üniversitesi'nden bir psikoloji profesörü, bu durumun "büyülü düşünme" olarak adlandırıldığını ve insanların zihinsel ritüellerle gerçekliği değiştirebileceği yanılsamasına kapılmalarına neden olabileceğini belirtiyor. Olumlu düşüncenin ve hedef belirlemenin faydaları olsa da, bunlar "manifest" etmekle aynı şey değil.
Ünlü isimler, "manifest" kelimesini daha da popüler hale getiren önemli bir faktör. Dua Lipa gibi sanatçılar ve Simone Biles gibi sporcular, başarılarını "manifest" etme sürecine bağlıyorlar. Bu da gençler ve sosyal medya kullanıcıları arasında bu kavrama olan ilgiyi artırıyor.