2023'ün ilk bebekleri dünyaya geldi

ANKARA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeklerinden Yağız Alp Keskin’i ziyaretinde, bebek ve annenin sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Anneye çeşitli hediyeler veren Yanık, hastanede normal doğumla 3 kilo 600 gram olarak ilk çocuğunu dünyaya getiren anne Kübra Keskin’i kutladı ve bebek Yağız Alp’in ömrünün uzun, bahtının güzel olmasını temenni etti.