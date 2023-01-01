2023'ün ilk bebekleri dünyaya geldi
Türkiye'nin birçok şehrinde aileler 2023 yılının ilk dakikalarında bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı.
Yılın ilk bebekleri dünyaya gözlerini açtı, hepsine isimleri de verildi. Aileler, 2023’e bebeklerini kucaklarına alarak girdi.
İSTANBUL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeği Yavuz Selim Demir’i ziyaretinde, aileyi tebrik etti.
Bebek ve annenin sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Koca, anneye çiçek takdim ederek, bebeğe de çeyrek altın taktı.
ANKARA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeklerinden Yağız Alp Keskin’i ziyaretinde, bebek ve annenin sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.
Anneye çeşitli hediyeler veren Yanık, hastanede normal doğumla 3 kilo 600 gram olarak ilk çocuğunu dünyaya getiren anne Kübra Keskin’i kutladı ve bebek Yağız Alp’in ömrünün uzun, bahtının güzel olmasını temenni etti.
İZMİR
İzmir’de 2023 yılının ilk bebeği dünyaya gözlerini açtı.
Özel bir hastanenin doğum servisinde Zeliha-Süleyman Karaca çiftinin ikinci çocukları olarak 3 kilo 20 gram ağırlığında, saat 00.01’de doğan bebeğe Aras Bulut ismi verildi.
ADANA
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Sevinç ve Onur Gölbaşı çiftinin saat 00.01’dünyaya gelen bebeğine Toprak ismi verildi.
İkinci çocuğunu kucağına almanın mutluluğunu yaşayan Sevinç Gölbaşı “Heyecanlı, mutlu, kendimizi iyi hissediyoruz. İkimiz de iyiyiz. Her şey yolunda gitti, ameliyatımız da iyi geçti. Bebeğimiz de sağlıklı geldi” dedi.