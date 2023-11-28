2023'te yılın kelimesi belli oldu

Amerika'nın en eski sözlük yayıncısı olan Merriam-Webster, yılın kelimesi olarak "authentic"i seçti. Sözlük bu kelimenin aramalarında "ciddi bir artış" gözlemlediklerini belirtti.

2023'te yılın kelimesi belli oldu

"Authentic" Merriam-Webster sözlüğü tarafından yılın kelimesi seçildi. Bu kelimeye olan ilginin özellikle bu yıl artmasının sebebi olarak ise "sosyal medya, kimlik, ünlüler ve yapay zeka hakkındaki konuşmalar ve hikayeler" gösterildi.

Bu yıl bu kelimenin aramalarında "ciddi bir artış" gözlemleyen Merriam-Webster sözlüğü, kelimenin birden fazla anlamının olmasının bu artışta etkili olduğunu belirtti.

"Authentic" kelimesi şu anlamlara geliyor: Özgün, hakiki, gerçek, güvenilir, esas, orijinal, otantik, geçerli, inanılır..

NEDEN YILIN KELİMESİ?

"Yanlış veya taklit olmayan", "gerçeklik payı olan" ve benzer birçok anlamı taşıyan kelimenin tanınlanması zor olduğunun ve tartışmaya açık olduğunun altı çiziliyor.

Sözlük, geçmişte ABD'de aramalarda birçok kez aratılan kelimenin, "gerçek ile sahtenin arasındaki çizginin giderek belirsizleşmesi" sonucu popülarite kazandığını belirtiriyor. Özellikle yapay zekanın hayatımıza girmesiyle bu belirsizlik ve neyin gerçek olup olmadığı daha da önemli olmaya başladı.

Öte yandan, X platformunun sahibi Elon Musk, sosyal medya hesabında "İnsanlar daha gerçek (authentic) olmalı" demişti.

2023 yılının bir diğer popüler kelimesi ise çekicilik, karizma anlamına gelen "rizz" (charisma). Coronation (taç giyme töreni), dystopian (distopik) , indict (itham etmek) ve doppelgänger (görsel ikiz) yılın en popüler kelimeleri arasında.

2022 YILININ KELİMESİ

Öte yandan, Merriam-Webster 2022 yılının kelimesi olarak "gaslighting"i seçmişti. Gaslighting, özellikle kişinin kendi çıkarı için bir başkasını kasten yanıltması, psikolojik manipülasyon yoluyla birinin kendinden şüphe etmesini sağlama çabası anlamına geliyor

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