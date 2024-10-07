20 Yıllık Ev Hanımları Gizli Sırrını Açıkladı: Limon Kabuklarını Sakın Çöpe Atmayın

YAĞLARI KİRLERİ SİLGİ GİBİ SİLİYOR

Limon kabukları, doğal asit yapısı sayesinde etkili bir temizleyici olarak kullanılabilir. Birkaç limon kabuğunu sirke ile karıştırarak elde edeceğiniz doğal bir sprey, mutfak tezgahları ve diğer yüzeylerdeki kirleri ve yağları kolayca temizlerken evinize ferah bir koku da katacak.