20 Yıllık Çilingir Ustası Açıkladı: Kapıyı Böyle Kilitlemek Hırsıza Davetiye Çıkarıyor
Kapıyı kaç kez kilitleyeceğimiz gibi bir soru, ev güvenliği için oldukça önemlidir. 20 yıllık çilingir ustası kapıyı 2 kere mi yoksa 3 kere mi kilitlemek gerektiğini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Ev güvenliği, hepimizin önceliği ancak çoğu zaman basit gibi görünen detayları gözden kaçırıyoruz. Kapımızı kaç kere kilitlediğimiz, evimize giren davetsiz misafirlere karşı ne kadar güvenli olduğumuzu belirleyen önemli bir faktör. Peki, kapıyı kaç kez kilitlemek en doğru yöntem? Çilingir ustaları, yıllardır edindikleri tecrübelerle bu soruya net bir cevap veriyor.
KAPIYI 2 KERE Mİ YOKSA 3 KERE Mİ KİLİTLEMEK GEREK?
Genel kanının aksine, kapıyı üç kez kilitlemek evinizi daha güvenli hale getirmiyor. Hatta tam tersine, kilidin ömrünü kısaltıp güvenliği zayıflatabiliyor. Çilingir ustalarının ortak görüşü, çelik kapılı evlerde en güvenli yöntemin iki kez kilitlemek olduğu yönünde.
Kapıyı üç kez kilitlemek, kilit milini aşırı zorlayarak kırılma riskini artırıyor. İki kez kilitlemek ise milin optimum seviyede çalışmasını sağlayarak daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor.
İki kez kilitleme, kilit aralığının çelik kapı kasasına tam oturmasını sağlayarak daha güçlü bir bağlantı oluşturuyor. Bu da kapının zorla açılmasını güçleştiriyor.
Hırsızlar genellikle kapı kilitlerini kırmak için levye gibi aletler kullanır. İki kez kilitleme, bu tür saldırılara karşı daha fazla direnç gösterir.