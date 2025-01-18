20 Yıllık Çilingir Ustası Açıkladı: Kapıyı Böyle Kilitlemek Hırsıza Davetiye Çıkarıyor

Kapıyı üç kez kilitlemek, kilit milini aşırı zorlayarak kırılma riskini artırıyor. İki kez kilitlemek ise milin optimum seviyede çalışmasını sağlayarak daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor.

İki kez kilitleme, kilit aralığının çelik kapı kasasına tam oturmasını sağlayarak daha güçlü bir bağlantı oluşturuyor. Bu da kapının zorla açılmasını güçleştiriyor.

Hırsızlar genellikle kapı kilitlerini kırmak için levye gibi aletler kullanır. İki kez kilitleme, bu tür saldırılara karşı daha fazla direnç gösterir.