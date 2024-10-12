20 Yıl Sonra Büyük Şok! Tüm Mahalle Karantinaya Alındı
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde hayvanlarda o hastalığa rastlandı. Tüm mahalle karantina altına alınırken, hatalık 20 yıl aradan sonra ilk kez görüldü.
Kaynak: İHA
Adana’nın İmamoğlu Kaymakamlığı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Yazıtepe Mahallesi'nde "mavi dil" hastalığının tespit edildiğini duyurdu. Bu nedenle mahallede karantina uygulaması başlatılarak hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı. Bölgedeki bir hayvanda görülen mavi dil hastalığı, 20 yıl aradan sonra ilk kez ortaya çıkarken, hastalığın sinekler aracılığıyla yayıldığı bilgisi verildi. Yetkililer, durumu kontrol altına almak için gerekli önlemleri aldıklarını ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.
BU YIL İLK KEZ GÖRÜLDÜ
Hastalığın karasinek aracılığı ile küçükbaş hayvanlarda görülebildiğini aktaran Muhtar Cumali Elli, "Hastalık 2004 yılında ve bu yıl ilk kez görüldü. Küçükbaş hayvanlarda ateş ve topallama belirtisi oluyor. Dudaklarda şişme oluyor. Şu an için mahallemizde korkulacak bir durum yok. İnsana geçmez. Sadece küçükbaş hayvanlar arasında görülür 1 tane hayvanımızda tespit edildi ve onun da tedavisi yapılıyor. Karasinek aracılığı ile yayılım sağlayan bir enfeksiyon. Başka küçükbaş hayvana bulaş olmaması için küçükbaş hayvanlar açısından mahallemizde alım satım yasak ve karantina olarak geçiyor. Ölüm yok hayvanlarımızda tedaviler sürüyor" dedi.