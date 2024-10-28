2 Yıl Önce İşe Paraşütle Gitmişti, İndiği Yer Yine Şaşkına Çevirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Paraşüt sporcusu Adem Keskin, futbol maçının devre arasında amatör sahaya iniş yaparak futbolcu ve taraftarları şaşkına çevirdi.

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Bursa Amatör Ligi 1. Küme Yenicespor ve Şirinevler takımlarının karşı karşıya geldiği maçın devre arasında büyük sürpriz yaşandı. Uludağ eteklerinden uçuş yapan paraşüt sporcusu ve mobilya firması işçisi Adem Keskin, evine yakın olan amatör futbol sahasını gözüne kestirdi. Havadan sahanın müsait olduğunu gören paraşüt sporcusu, süzülerek sahaya indi. Paraşütçüyü gören futbolcu ve taraftarlar büyük şok yaşarken, onu ayakta alkışladılar.

2 YIL ÖNCE İŞE PARAŞÜTLE GİTMİŞTİ

Uludağ eteklerinden paraşütle uçuş yapan mobilya firması işçisi Adem Keskin, 2 yıl önce de mesaiye geç kalmamak için çalıştığı fabrikanın bahçesine iniş yapmıştı.

Sokağında araçlar olduğu için sahaya indiğini belirten Adem Keskin, "Uludağ'dan uçuş yaptık. Kendi evimin sokağında iniş yapacaktım ama etrafa araçlar olduğu için yapamadım. Yakın olduğu için sahaya iniş yapmak zorunda kaldım. Şimdi tekrardan çıktık ama karanlık oldu uçuş yapamıyoruz. Güzel bir uçuştu. İndiğim sırada sahada maç oynanıyormuş. Devre arası olduğu için sıkıntı yaşamadık. Jandarma beni apar topar hemen dışarı çıkardı. Güzel bir iniş oldu" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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