2 Bin Yıllık Miras Ayağa Kalkıyor! Bursa’nın Kalbinde Tarih Yeniden Yazılıyor! Gölyazı Antik Tiyatrosu Gün Yüzüne Çıkıyor

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yer alan 2 bin yıllık Gölyazı Antik Tiyatrosu’nda üç yıldır süren kazı çalışmalarında sona yaklaşıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle, Nilüfer Belediyesi’nin desteği ve Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Orta Çağ Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Derya Şahin başkanlığında yürütülen çalışmaların bu yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

HELENİSTİK DÖNEMDE YAPILDI, HADRİANUS DÖNEMİNDE YENİLENDİ

Kazı Başkanı Prof. Dr. Derya Şahin, Gölyazı Antik Tiyatrosu’nun kökeninin Helenistik Dönem’e dayandığını, ancak Roma İmparatoru Hadrianus döneminde (MS 117–138) kapsamlı bir onarımdan geçtiğini belirtti. Şahin, “Tiyatro, deprem sonrası ciddi bir renovasyon geçirmiş. Günümüze kadar ulaşabilen yapıların büyük kısmı Roma dönemine ait. En dikkat çekici özelliği ise oturma basamaklarının 44’ünün hâlâ sağlam kalması” dedi.

5 BİN KİŞİLİK DEV TİYATRO

Prof. Dr. Şahin, Gölyazı Tiyatrosu’nun döneminde yaklaşık 5 bin kişilik kapasiteye sahip büyük bir yapı olduğunu belirterek, “Hava fotoğraflarından plan şemasını net şekilde görebiliyoruz. D formunda bir Roma tiyatrosu. Orkestra bölümü parapet duvarlarıyla çevrili. Nilüfer Belediyesi’nin desteğiyle 2021 yılından bu yana kazıları sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

RESTORASYON VE KÜLTÜREL CANLANMA SÜRECİ BAŞLIYOR

Kazıların bu yıl bitirilmesinin ardından tiyatroda restorasyon süreci başlayacak. Prof. Dr. Şahin, çalışmaların uluslararası arkeolojik standartlara uygun biçimde yürütüleceğini vurgulayarak, “Amacımız antik yapıyı özgün kimliğini koruyarak restore etmek ve yeniden gösteri alanı olarak kullanıma açmak” dedi.

‘GÖLYAZI’YI KÜLTÜR VE TURİZM MERKEZİ YAPMAK İSTİYORUZ’

Kazı alanını ziyaret eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, tiyatronun bölgeye yeniden hayat kazandıracağını belirterek, “Restorasyon çalışmalarını mevcut yapıyı koruyarak yapacağız. Burayı kültür-sanat etkinliklerinin düzenlendiği bir açık hava sahnesine dönüştürmek istiyoruz. Öğrencilerin eğitim amaçlı ziyaret edebileceği, atölyelerin düzenlenebileceği bir alan oluşturacağız” dedi.

GÖLYAZI VE ÇEVRESİ İÇİN YENİ TURİZM VİZYONU

Başkan Özdemir, Gölyazı, Akçalar, Fadıllı ve Ayvaköy’ü kapsayan yeni bir turizm stratejisi üzerinde çalıştıklarını belirtti. “Bölgeyi hem doğa hem kültür turizmi açısından cazip hale getirmek istiyoruz. Seyir tepeleri, yürüyüş yolları, bisiklet parkurları, paraşüt tesisleri ve göl ulaşımını kolaylaştıracak mekanlar planlıyoruz” dedi.

Ayrıca Ayvaköy’de “Dijital Köy” projesini hayata geçirmek istediklerini açıklayan Özdemir, “Dijital göçebelerin ilgisini çekecek bir merkez kurmayı hedefliyoruz. Ayvaini Mağarası’nı da güvenli bir şekilde ziyarete açmak için çalışmalar yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

TARIM VE TURİZM BİRLİKTE GELİŞECEK

Gölyazı bölgesinde tarımın da turizmle birlikte güçleneceğini vurgulayan Özdemir, “Bölgede siyah incir ve zeytin gibi çok değerli ürünler var. Amacımız, hem tarımı canlandırmak hem de genç nüfusu yeniden üretime teşvik etmek. Tarım ve turizmin birlikte gelişeceği sürdürülebilir bir yaşam modeli oluşturmak istiyoruz” dedi.

Kaynak: DHA