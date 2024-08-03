182 Yıllık Tarih Harabeye Döndü!

Tarihi yapı, hamamın ısıtılması için yakılan odun dumanından rahatsız olan çevre sakinlerinin şikayeti üzerine 2011 yılında mühürlendi. İzmit Belediyesi yetkilileri, hamamı işleten aileye doğalgaza geçilmesi veya kapatılması konusunda bildirimde bulundu. Bunun üzerine Temurcu ailesi doğalgaz tesisatı kararı aldı ancak Anıtlar Yüksek Kurulu, tarihi binaya el sürdürmediği için çalışma yapılamadı. 2011 yılından beri sahipsiz kalan hamam, hem çöplüğe döndü hem de büyük bölümü yıkıldı.

Günümüzde mimari değerini yitiren hamamın, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde yer aldığı, Tabiat ve Kültür Varlıkları Yüksek Kurulu'nun 03.07.1987 tarih ve 3448 sayılı kararı ile tescil edildiği bildirildi.