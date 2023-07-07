18 yaşına dönmek için yaptıkları şaşkına çevirdi
45 yaşındaki girişimci Bryan Johnson, bu hayali gerçeğe dönüştürmek için yıllardır kendi üzerinde çalışmalar yürütüyor. Vücudunun tekrar 18 yaşına dönmesini sağlamak için Johnson, her yıl 2 milyon dolar harcıyor. Ünlü girişimcinin yemek saatleri ise takipçilerini şaşkına çevirdi.
ABD’de teknoloji şirketi sahibi Bryan Johnson (45), 18 yaşındaki vücuduna kavuşmak için yılda 2 milyon dolar harcıyor. Uzmanlardan oluşan ekibiyle birlikte tüm hayatını 'gençleşmeye' adayan Johnson çalışmalarının etkisini gördüğünü söylüyor. 'Project Blueprint' olarak adlandırdığı yoğun program, Bryan'ın akciğer kapasitesi, vücut yağı ve gücü gibi belirli kriterleri test ederek değirmenden geçirilmesini sağlıyor.
Johnson'ın yoğun programı, onu gençleştirmek için vücudunun her bölümünü ve zindelik seviyelerini analiz eden yaklaşık 30 doktor tarafından yakından takip ediliyor. Bryan Johnson, doktor ekibiyle birlikte son iki yılda biyoljik yaşını 5 yıl düşürdüğünü öne sürüyor.
HER GÜN BUNLARI YAPIYOR
Her sabah 5.00’te uyanıyor, vitamin takviyelerini alıyor.
Sabah bir saat egzersiz yapıyor, kreatin ve kollajen peptitler içeren yeşil bir meyve suyu içiyor.
Günlük 1977 kalorilik vegan diyetle besleniyor.
Her gün ortalama 1 saat, haftada 3 kez yüksek yoğunluklu egzersiz yapıyor.