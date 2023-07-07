18 yaşına dönmek için yaptıkları şaşkına çevirdi

Johnson'ın yoğun programı, onu gençleştirmek için vücudunun her bölümünü ve zindelik seviyelerini analiz eden yaklaşık 30 doktor tarafından yakından takip ediliyor. Bryan Johnson, doktor ekibiyle birlikte son iki yılda biyoljik yaşını 5 yıl düşürdüğünü öne sürüyor.