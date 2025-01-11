1500 Yıllık Oyun O Köyümüzde Ortaya Çıktı! Askerler Yüzyıllar Önceden Tasarlamış
Karabük’te “Karadeniz’in Zeugması” olarak anılan Hadrianopolis Antik Kenti’nde yürütülen kazı çalışmalarında, 5. yüzyıla ait olduğu düşünülen strateji oyun taşları gün yüzüne çıkarıldı.
Kaynak: DHA
Elde edilen taşların, bugünkü dama veya amiral battı gibi strateji oyunlarına benzer askeri taktiklerin öğretildiği oyunlarda kullanıldığı tahmin ediliyor.
Eskipazar ilçesindeki Budaklar köyünde yer alan ve M.Ö. 1. yüzyılda kurulduğu, M.S. 8. yüzyıla kadar yerleşim amaçlı kullanıldığı düşünülen Hadrianopolis Antik Kenti’nde arkeolojik kazılar devam ediyor.
DÖNEME DAİR DİKKAT ÇEKEN MESAJLAR
Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş liderliğinde yürütülen çalışmalarda, antik kentin askeri ve sosyal yaşantısını aydınlatan önemli bulgulara ulaşıldı.
Mozaikleriyle ün kazanan antik kentte bugüne kadar kiliseler, hamamlar, tiyatro, kaya mezarları, surlar ve anıtsal yapılar keşfedildi. Bu buluntular, antik kentin kültürel zenginliğini ve dönemin mimari anlayışını gözler önüne serdi.
Son kazılarda, Roma dönemine ait “Ludus Latrunculi” ve “Duodecim Scripta” isimli oyunlarda kullanılan taşlar bulundu. Yuvarlak disk biçiminde olan bu taşların üzerinde yer alan 4 ve 8 kollu semboller, oyunların stratejik amaçlar taşıdığını ortaya koydu.
STRATEJİ OYUNLARINA IŞIK TUTAN TAŞLAR
Uzmanlar, bu taşların askeri strateji öğrenmek ve taktik geliştirmek amacıyla kullanıldığını değerlendiriyor. Hadrianopolis Antik Kenti’nde bulunan bu taşlar, dönemin günlük yaşamına ve askeri eğitimine dair önemli bilgiler sunuyor.
Arkeologlar, elde edilen bu buluntuların tarihe ışık tutan yeni bilgilerin kapısını aralayacağını ifade ediyor. Çalışmaların ilerleyen aşamalarında başka hangi sırların ortaya çıkacağı ise merakla bekleniyor.
ASKERLER TARAFINDAN OYNANIYORDU
Söz konusu buluntuların M.S. 5’inci yüzyıla ait olduğunu belirten Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, "Bu oyunlar genellikle askerler tarafından oynanırdı. Askerler, strateji yeteneklerini geliştirmek için bu tür oyunlardan faydalanıyordu” dedi. Taşların antik dönemde ne denli önemli olduğunu vurgulayan Çelikbaş, bu oyunların askeri karargahın Hadrianopolis’te çok uzun süre varlığını devam ettirdiğinin anlaşıldığını belirtti.
YÜZYILLAR ÖNCESİNDE TASARLANDI
Antik dönemdeki oyunların günümüzde oynanan amiral battı, dama ve hatta dijital strateji oyunlarıyla birçok benzerlik taşıdığını söyleyen Çelikbaş, bu oyunların günümüzde dijital versiyonlarının oynandığını belirtti. Çelikbaş, “Antik dönemden günümüze isimler değişse de stratejiye dayalı oyunların temelinde benzer bir yapı olduğunu söyleyebiliriz” dedi.