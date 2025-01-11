1500 Yıllık Oyun O Köyümüzde Ortaya Çıktı! Askerler Yüzyıllar Önceden Tasarlamış

ASKERLER TARAFINDAN OYNANIYORDU

Söz konusu buluntuların M.S. 5’inci yüzyıla ait olduğunu belirten Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, "Bu oyunlar genellikle askerler tarafından oynanırdı. Askerler, strateji yeteneklerini geliştirmek için bu tür oyunlardan faydalanıyordu” dedi. Taşların antik dönemde ne denli önemli olduğunu vurgulayan Çelikbaş, bu oyunların askeri karargahın Hadrianopolis’te çok uzun süre varlığını devam ettirdiğinin anlaşıldığını belirtti.

YÜZYILLAR ÖNCESİNDE TASARLANDI

Antik dönemdeki oyunların günümüzde oynanan amiral battı, dama ve hatta dijital strateji oyunlarıyla birçok benzerlik taşıdığını söyleyen Çelikbaş, bu oyunların günümüzde dijital versiyonlarının oynandığını belirtti. Çelikbaş, “Antik dönemden günümüze isimler değişse de stratejiye dayalı oyunların temelinde benzer bir yapı olduğunu söyleyebiliriz” dedi.