15 Yıllık Ustası Açıkladı: Çamaşır Makinesine 1 Tane Poşet Koyun Farkı Görün

Bu sorunları önlemek için basit bir poşet kullanmak yeterli. Deterjanı ekledikten sonra, çamaşır makinesinin içine orta boy bir poşet koymalısınız. Ancak bu yöntemi etkili bir şekilde uygulamak için şu adımlara dikkat etmelisiniz:

-Orta boyutta bir poşet kullanın. Çok büyük ya da çok küçük poşetler, makinenize zarar verebilir.

-Poşetin üzerinde yazı veya resim bulunmamalıdır. Aksi halde, poşetteki baskılar çamaşırlarınıza bulaşabilir ve mürekkep lekelerine neden olabilir.

-Poşetin erimemesi için çamaşırlarınızı 40 derecenin üzerinde yıkamamalısınız.