15 Yıllık Ustası Açıkladı: Çamaşır Makinesine 1 Tane Poşet Koyun Farkı Görün
Çamaşır makinesini çalıştırırken içerisine 1 adet poşet koymak kimsenin aklına gelmeyebilir, ancak bu uygulamanın önemli faydaları bulunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Çamaşırlar üzerindeki bazı lekeler, pahalı deterjanlarla bile çıkmayabiliyor. Kumaşlara yapışan toz, evcil hayvan tüyleri ve yağlı yiyecek kalıntıları, çamaşır makinelerinde sıkça arıza oluşturan etmenlerdir.
Ayrıca, makinenin önemli noktalarına giren kıl ve saçlar, her yıl yüz binlerce makinenin arızalanmasına yol açıyor. Tekrarlayan bu problemler, makinenin filtresinin tıkanmasına ve gürültü yapmasına, yeterli temizliği sağlayamamasına neden olabilir.
Bu sorunları önlemek için basit bir poşet kullanmak yeterli. Deterjanı ekledikten sonra, çamaşır makinesinin içine orta boy bir poşet koymalısınız. Ancak bu yöntemi etkili bir şekilde uygulamak için şu adımlara dikkat etmelisiniz:
-Orta boyutta bir poşet kullanın. Çok büyük ya da çok küçük poşetler, makinenize zarar verebilir.
-Poşetin üzerinde yazı veya resim bulunmamalıdır. Aksi halde, poşetteki baskılar çamaşırlarınıza bulaşabilir ve mürekkep lekelerine neden olabilir.
-Poşetin erimemesi için çamaşırlarınızı 40 derecenin üzerinde yıkamamalısınız.