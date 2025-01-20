15 Yıllık Tesisatçılar Hilesini Açıkladı: Mutfak Lavabosunun İçine Şeker Dökün Mucizeyi Görün

Evde meydana gelebilecek en sinir bozucu durumlardan biri, lavabo giderinin tıkanmasıdır. Çoğu kişi için bu sorunu tesisatçı çağırmadan çözmek oldukça zor gözükse de, aslında çok basit bir çözüm bulunmaktadır. Hatta, ciddi tıkanıklıklar bile şeker ile giderilebilir.