15 Yıllık Gözlükçü Sırrını Açıkladı: Gözlük Camının Buğulanması Meğer Böyle Kesiliyormuş

Gözlük camlarının buğulanması, özellikle soğuk havalarda ve atkı takarken sıkça karşılaşılan bir sorundur. Bu sorunu çözmek için piyasada birçok farklı ürün bulunmaktadır. Ancak, el sabunu gibi temizlik ürünleri, gözlük camlarının yapısına zarar verebilir ve gözlerde tahrişe neden olabilir. El sabununun içeriğindeki kimyasallar, gözle temas ettiğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.