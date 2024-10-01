142 Yıllık Tarih Sona Erdi! Resmen Kapatıldı

İngiltere'nin Nottinghamshire bölgesinde Uniper tarafından işletilen Ratcliffe-on-Soar Kömür Santrali'nde bugün son kez elektrik üretilecek. 57 yıldır faaliyette olan bu santralin kapatılmasıyla İngiltere, elektrik üretiminde kömür devrini resmen sonlandırmış olacak.

İngiltere, elektrik sektöründe kömürü devreden çıkaran ilk G7 ülkesi unvanını kazanacak. Santralin kapatılması sürecinde yaklaşık 100 çalışan görev alırken, Uniper şirketi bu çalışanların bir kısmını başka santrallerde görevlendirmeyi ve enerji sektörünün farklı alanlarında iş bulmaları için eğitim vermeyi planlıyor.