142 Yıllık Tarih Sona Erdi! Resmen Kapatıldı
İngiltere, bugün son kömür santralini kapatarak kömürle elektrik üretimine son veriyor. Bu adımla birlikte İngiltere, kömürsüz elektrik üretimine geçen ilk G7 ülkesi olacak. 142 yıldır kömürle elektrik üreten ülke, bu tarihi dönemi kapattı.
Kaynak: AA
İngiltere'nin Nottinghamshire bölgesinde Uniper tarafından işletilen Ratcliffe-on-Soar Kömür Santrali'nde bugün son kez elektrik üretilecek. 57 yıldır faaliyette olan bu santralin kapatılmasıyla İngiltere, elektrik üretiminde kömür devrini resmen sonlandırmış olacak.
İngiltere, elektrik sektöründe kömürü devreden çıkaran ilk G7 ülkesi unvanını kazanacak. Santralin kapatılması sürecinde yaklaşık 100 çalışan görev alırken, Uniper şirketi bu çalışanların bir kısmını başka santrallerde görevlendirmeyi ve enerji sektörünün farklı alanlarında iş bulmaları için eğitim vermeyi planlıyor.
Londra merkezli düşünce kuruluşu Ember'in verilerine göre, İngiltere'nin elektrik üretiminde kömürün payı 1882'den bu yana önemli bir yer tutuyordu. 2012'de elektrik üretiminin %39'u kömürden sağlanırken, bu oran 2019'da %2'ye geriledi. 2015 yılında, kömürden elektrik üretiminin 2025'te tamamen sonlandırılacağı açıklanmıştı. Kömürün yerini güneş ve rüzgar enerjisi alırken, İngiltere 2030'a kadar tamamen karbonsuz bir elektrik üretim sistemine geçmeyi hedefliyor.
Ember'in analizlerine göre, OECD ülkelerinin elektrik üretimindeki kömür payı 2007'de %36 iken, geçen yıl bu oran %17'ye kadar düştü. Bugün itibarıyla OECD ülkelerinin üçte birinde elektrik üretiminde kömür kullanılmıyor. Bu ülkeler arasında Kosta Rika, Estonya, Litvanya, İsviçre, Lüksemburg, Belçika, İsveç, Avusturya, Portekiz, Norveç ve Slovakya yer alıyor. İngiltere de 1 Ekim 2024 itibarıyla bu listeye katılmış olacak.