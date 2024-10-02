13 Gün Boyunca Hiç Durmadan Hapşıran Kadının Sırrı Çözüldü
2 çocuk annesi Benazir Aydın, 18 Eylül'den beri aralıksız hapşırıyordu. 13 gün boyunca hiç durmadan hapşıran kadının sırrı çözüldü.
Kaynak: DHA
Batman’da yaşayan 24 yaşındaki Benazir Aydın, 18 Eylül'den bu yana aralıksız hapşırıyordu. Seyitler Mahallesi'nde iki çocuk annesi olan Aydın, sürekli hapşırma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Burada uygulanan serum tedavisinin ardından taburcu edildi.
HAPŞIRMA ATAĞI GEÇİRDİ
Başlangıçta hafif bir rahatsızlık gibi görünen hapşırma, zamanla dayanılmaz bir hale geldi ve Aydın, durmadan hapşırma atağı geçirmeye başladı. Genç kadının yaşadığı zorlukların ardından iyileşme sürecine girdi.
SIRRI ÇÖZÜLDÜ
Aydın’ın durumu hakkında açıklama yapan nöroloji uzmanı Sevda Sarıkaya, durmaksızın hapşırmanın enfeksiyon sonrası gelişebileceğini ve çok nadir görülen bir durum olduğunu belirtti. Sarıkaya, bu vakayı Sağlık Bakanlığı'na bildirilmesi gereken öğretici bir örnek olarak nitelendirerek,
Sarıkaya, "Enfeksiyon sonrası ortaya çıkan nörolojik bir sendrom. Teksas’ta 2015 yılında bir çocukta benzer bir durum yaşanmış ve PANDAS tanısı konulmuştu. Sağlık Bakanlığı’nın bu konuyla ilgili kapsamlı bir araştırma yapması gerekiyor" dedi.
Benazir Aydın, yaşadığı zorlukların ardından artık hapşırmadan konuşarak açıklama yapabildi.