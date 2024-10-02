13 Gün Boyunca Hiç Durmadan Hapşıran Kadının Sırrı Çözüldü

SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Aydın’ın durumu hakkında açıklama yapan nöroloji uzmanı Sevda Sarıkaya, durmaksızın hapşırmanın enfeksiyon sonrası gelişebileceğini ve çok nadir görülen bir durum olduğunu belirtti. Sarıkaya, bu vakayı Sağlık Bakanlığı'na bildirilmesi gereken öğretici bir örnek olarak nitelendirerek,

Sarıkaya, "Enfeksiyon sonrası ortaya çıkan nörolojik bir sendrom. Teksas’ta 2015 yılında bir çocukta benzer bir durum yaşanmış ve PANDAS tanısı konulmuştu. Sağlık Bakanlığı’nın bu konuyla ilgili kapsamlı bir araştırma yapması gerekiyor" dedi.

Benazir Aydın, yaşadığı zorlukların ardından artık hapşırmadan konuşarak açıklama yapabildi.